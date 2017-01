Dit vand kan blive dyrere om et år

Her på Lørenskogsvej har HOFOR hjulpet kommunen med at lave regnvandsbede. Den slags kos-ter, og i fremtiden kan vandregningen stige. Foto: Brian Poulsen

VAND Selvom priserne på vand stiger i fremtiden, bliver de gennemsigtige dråber ikke dyrere i Rødovre i år.

Af André Bentsen

I Danmark koster en kubikmeter vand i gennemsnit 63 kroner inklusive skatter og afgifter. I Rødovre slipper du dog med 42 kroner resten af året. Udfordringer med spildevand og skybrud, der skal sikres på tværs af kommunegrænserne, kan dog få vandet til at blive dyrere i fremtiden. “Udover investeringer i vedligeholdelse, udbygning og modernisering af vand- og spildevandssystemet, så er klimatilpasning og skybrudssikring en inves-

teringstung opgave. Det betyder øgede udgifter i byområderne,” siger Frank Brodersen direktør for Miljø & Samarbejder i HOFOR, der leverer vand og sikrer mod klimaforandringer.

Også regnvandsbede

“Skybrud har gjort livet besværligt for mange mennesker og ødelagt værdier for store beløb. Det gør vi i fællesskab noget ved her i hovedstadsområdet. I Rødovre har vi for eksempel sammen med kommunen forvandlet Lørenskogvej til en helt ny type villavej med regnvandsbede. Det giver mere plads i kloakken og reducerer risikoen for oversvømmmelser,” fortsætter Frank Brodersen. Her betaler en mindre familie i lejlighed i gennemsnit 3.575 kroner om året for vandet, mens den lidt større familie i et parcelhus må slippe 5.875 kr.

“For den pris får borgerne hver eneste dag friskt, rent og kvalitetskontrolleret pos-

tevand og slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et gode, som mange lande misunder os,” siger han.

kommentarer