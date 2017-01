Ung mand hastet på hospitalet efter solouheld

De spejlglatte veje sendte onsdag formiddag en ung mand på hospitalet. Pas nu på derude! Foto: Red

Uheld Pas nu på derude! Onsdag formiddag bragede en ung mand ind i lyskrydset mellem Fortvej og Rødovrevej og måtte køres på hospitalet med ondt i brystet.

Af André Bentsen

Det er ikke mere end få måneder siden, at en ung mand tragisk mistede livet på Rødovres veje, da han torpederede en lastbil i den modsatte kørebane.

Helt så galt gik det heldigvis ikke onsdag formiddag, hvor en ung mand ved Fortvej også mistede herredømmet over bilen og med høj fart hamrede ind i lyssignalet midt på vejen.

Et bevis på, at der kun skal et enkelt øjebliks uopmærksomhed til, for at man bringer sit eget og andres liv i fare, når man kører på spejlglatte veje.

”Der er ikke sket noget med nogen, men jeg har ondt i brystet, og det er nok kun på grund af at begge airbags sprang,” sagde den unge mand fra sin plads i en taxa, der var holdt ind til siden.

”Jeg kører ham på hospitalet med det samme. Man ved aldrig om, at der er sket noget alvorligt, når man har været involveret i sådan et uheld der,” sagde taxachaufføren og nikkede hen imod den totalsmadrede bil.

Et øjenvidne fortæller til Rødovre Lokal Nyt, at den unge mand sikkert ikke kørte hurtigere end alle de andre.

”Men det sner og er blevet glat, så hvis han ikke har holdt øje med vejen, så kan det hurtigt gå så galt der.”

