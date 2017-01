Smed føring og tabte til bundprop

Herlev Eagels vs. Rødovre Mighty Bulls: 5-4 (1-2, 1-0, 2-2, 1-0) OT

03:22 0-1 Andrey Chistyakov (Rasmus Astrup og Matthias Martini Asperup)

14:45 0-2 Patrick Rasmussen (Jannik Karvinen og Tobias Ruelykke)

15:43 1-2 Benjamin Mauritzen (Brett Sonne og Jordan Knackstedt) PP1

38:35 2-2 (Jordan Knackstedt og Kim Staal)

44:55 3-2 Thomas Søndergaard (Lukas Lundvald Nielsen og Yannick Vedel)

45:39 3-3 Matthias Martini Asperup

48:05 4-3 Dallas Maxwell (Yannick Vedel)

51:03 4-4 Sebastian Thornberg Bergholt (Matthias Martini Asperup)

62:45 5-4 Lukas Lundvald Nielsen (Christian Vaagensø og Dallas Maxwell)

Udvisninger

HE: 5x2min. – RMB: 8x2min

Skud

40-38

Tilskuere

1055

Rødovre Mighty Bulls rendte ind i et overtidsnederlag til Herlev Eagels efter at have ført 0-2. Det var Herlevs Eagels første sejr på hjemmebane denne sæson, og selv med de to point, er Herlev ligaens bundprop med 11 point.

”Det var en skør kamp, ikke den kamp vi ønskede at spille mod det hold. Det var frem og tilbage. Vi fik føringen, og var tæt på at score yderligere, men det gjorde vi ikke, og så fik de alt for nemme scoringer. Vi har spillet godt de seneste par kampe, men det gjorde vi ikke i dag,” beretter en ærgerlig Mike Daugulis.

Rødovre fik ét point for overtidsnederlaget og har nu 28 point, men der er lang vej op til Esbjerg på 44 point, der placerer sig på den nederste plads, som giver adgang til slutspillet.

”Esbjerg fik ét point i dag, så vi havde muligheden for at komme tættere på. vi så det som en must-win, så det er meget frustrerende. Vi burde ikke tabe til dem,” mener canadiske Daugulis.

På fredag kan Rødovre Mighty Bulls hale ind på slutspilspladsen, når de møder Esbjerg Energy i Granly Hockey Arena.

”Hvis du vil tale om must-win, så er dét et must-win. Vi skal prøve at få point, og se hvor langt vi kan nå. Vi tror på det indtil det matematisk ikke kan lade sig gøre vi har stadig to kampe mod Esbjerg,” ser Mike ’The Canadian Warrior’ frem mod fredagens udebaneopgør.