Hvordan påvirker USA den danske venstrefløj

Er der kun Demokraterne og Republikanerne, Hillary og Trump, der beskæftiger sig med politik i USA? Det spørgsmål svarer Van Presley på, når han diskterer amerikansk politik og den danske venstrefløj på et nyt møde i Enhedslisten på Rødovregaard.

politik over atlanten Hvad betyder politik i USA for den danske venstrefløj? Dét bliver omdrejningspunktet for Enhedslistens åbne møde på Rødovregaard den 19. januar.

Af Christian Valsted

Det er ikke kun i USA, at Trumps valgsejr ved præsidentvalget får betydning. Nu spørger Enhedslisten i Rødovre, om man også kan mærke præsidentskiftet i resten af Verden, Danmark og Rødovre? Det vil Van Presley, mangeårig venstrefløjsaktivist i USA og Danmark, komme ind på ved et åbent møde i Enhedslisten Rødovre, hvor alle er velkomne torsdag den 19. januar klokken 19.30 på Rødovregaard.

“Det interessante er ikke

kun, at Demokraterne tabte valget til præsidentposten, men måden de gjorde det på. Det rejser spørgsmålet: Hvordan kan venstrefløjen føre politik på en måde, så den sejrer? Og ikke gentager Demokraternes fejl i USA.

Det rejser spørgsmålet: Er vores budskab helt i top? Hvordan kan venstrefløjen vokse, få mere magt og vind i sejlene,” siger oplægsholder, Van Presley.

Enhedslistens lokale spidskandidat, Peter Mikkelsen, påpeger for en god ordens skyld, at oplægget er på dansk.

Han mener selv, det amerikanske valg har trukket linjerne lige vel skarpt op, og valget af Trump som præsident har ladet mange tilbage med en frygt og usikkerhed for fremtiden.

“Derfor håber vi i Enhedslisten Rødovre, at aftenens debat vil hjælpe til en tro på, det nytter at

gøre noget for et bedre samfund. Ikke bare i USA, men også i Rødovre,” fortæller Peter Mikkelsen.

