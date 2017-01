Seriespiller dømt for vold

AGBLADET Roskilde kunne i sidste uge fortælle, at en 22-årig Avarta-spiller var blevet idømt 40 dages betinget fængsel i forbindelse med en serie 5 kamp i september måned sidste år. Det var bare ét problem. Spilleren kom ikke fra Avarta, men fra Ishøj BK. Foto: SignElements

vold mod træner DAGBLADET Roskilde kunne i sidste uge fortælle, at en 22-årig Avarta-spiller var blevet idømt 40 dages betinget fængsel i forbindelse med en serie 5 kamp i september måned sidste år. Det var bare ét problem. Spilleren kom ikke fra Avarta, men fra Ishøj BK.

Af Christian Valsted

Det har jeg intet hørt om, og jeg har meget svært ved at forestille mig, det er en spiller fra vores klub.”

Sådan lød reaktionen fra Avartas formand, Kenneth Mumgaard, da Lokal Nyt ringede for at spørge, om den voldsdømte Avarta-spiller kunne fortsætte i klubben.

Og Kenneth Mumgaard havde god grund til sin undren. Det var nemlig slet ikke en lokal spiller, der for nylig blev idømt 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste for fodboldvold, men en spiller fra klubben Ishøj BK.

”Der er tale om en misforståelse og det burde

ikke være sket,” oplyser en medarbejder fra DAGBLADET Roskilde til Lokal Nyt. Den konkrete voldssag stammer fra september måned sidste år, da spillede det lokale hold Roskilde KFUM på hjemmebane mod Ishøj BK i serie 5.

Efter kampen angreb en Ishøj-spiller Roskildes træner, der blandt andet blev tildelt et slag i ansigtet. Kampen blev spillet den 11. september, og Avarta havde fire dage tidligere spillet mod KFUM.

”Der er muligvis blevet kigget forkert på datoerne,” oplyser DAGBLADET Roskilde som en mulig forklaring på, at Avarta blev indblandet i miseren.

Ærgerlig indblanding

I Boldklubben Avarta er Kenneth Mumgaard glad for, at det ikke var et hold fra Avarta, der var indblandet i sagen, men han ærgrer sig over, at Avartas navn blev knyttet til voldsepisoden.

DAGBLADET Roskilde nåede aldrig selv at bringe artiklen på deres hjemmesiden, men historien blev sendt til Ritzau og senere bragt på BT.dk, hvor det fremgik at spilleren kom fra Avarta. Artiklen er nu korrigeret, så det fremgår, at der er tale om en spiller fra Ishøj.

”Jeg er ærgerlig over, at vores klub blev tilknyttet sådan en kedelig sag, men selvfølgelig glad for, at det ikke var en spiller hos os, der var indblandet,” siger Kenneth Mumgaard.

