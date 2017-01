Mediepatruljen – nu også med diplom

Tanken bag mediepatruljen er, at elever nogle gange lærer bedst, hvis det er en anden elev, der lærer fra sig. Foto: Brian Poulsen

læring Elever der underviser elever er det nye sort i Rødovres folkeskole, hvor også lærerne får et par fif med på vejen fra den nye mediepatrulje.

Af André Bentsen

Begejstringen var stor, da Rødovres første færdiguddannede mediepatrulje modtog diplomer for øjnene af repræsentanter fra undervisningsministeriet.

Mediepatruljeuddannelsen i Rødovre Kommune er en fælles kommunal indsats, der startede i sommer med at implementere Microsoft Office 365 på kommunens skoler. Hver elev fra 4.- til 9. klasse har allerede modtaget en computer, og der arbejdes til stadighed med en øget digitalisering af skolearbejdet, ikke mindst gennem de nye mediepatruljer, der i praksis betyder elev til elev læring.

Noget som skolechef John Kronbak glæder sig meget over.

“Der var en rigtig god energi i rummet med højtidelighed omkring taler samt diplomoverrækkelse, og med rette. Der er nogle elever, der har fået uddannelse til at kunne hjælpe sine kammerater på skolen i forhold til den digitale udvikling og læring, så det er virkelig stort,” siger John Kronbak. Han fortsætter:

“Ja, de vil også kunne hjælpe lærere, hvis de har behov for det.”

Lærer at lære fra sig

Fra ministeriets side var der ros ved læringsmetoden, hvor elever lærer videre til andre elever.

Noget der, ifølge John Kronbak, lever glimrende op til det 21. århundredes læringsmål.

“Den digitale læringsudvikling på skolerne bliver mere indholdsrig og relevant af projekter som mediepatruljen. Der er nogle, der er rigtig dygtige på området, og det får alle gavn af,” siger Kronak og tilføjer:

“Det er en del af udviklingen, når vi snakker det 21. århundredes læringsmål, at eleverne selv indgår som producent af undervisningen. De her elever bliver dygtigere, end noget vi har set tidligere. De tænker i andre baner end voksne gør. Det giver nogle skæve baner, som andre elever kan få gavn af.”

En af de projektansvarlige undervisere, Pernille Reenberg, har da heller ikke tænkt sig at hvile på computertasterne alt for længe.

“Næste skridt bliver at uddanne en ny mediepatrulje med et nyt hold fra alle skolerne. Jeg er også ved at lave en hjemmeside, hvor elever og lærere kan trykke sig ind på emner, for eksempel OneDrive for Business, OneNote, Groups, office 365, Sway og se elevernes små video-

vejledninger,” siger hun uden at blive forpustet.

