Kommunen kigger ind i fremtiden

I høringsperioden om fremtidens bykerne bliver der holdt et borgermøde, hvor borgere og andre interessenter bliver indbudt til at høre om planforslagene og miljørapporten. Borgermødet bliver holdt torsdag den 19. januar klokken 19 - 21, i Loen på Rødovregaard. Foto: Brian Poulsen

bykernen Hvordan banker byens hjerte om 20 år? Det er spørgsmålet, når Rødovre Kommune den 19. januar inviterer til stort borgermøde om fremtidens bykerne.

Af André Bentsen

Det er ikke kun i IrmaByen og Rødovre Port, at byggekranerne kan komme til at kranse sig op over byen.

Rødovre Kommune har netop sendt Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 i høring.

Forslagene er udarbejdet for at danne et nødvendigt kommuneplangrundlag, så den fremtidige byudvikling i Rødovres midtby, kaldet Bykernen, kan ske i overensstemmelse med intentionerne i helhedsplanen for Bykernen.

”Planen er, at Bykernen skal udvikles med særligt fokus på at skabe bæredygtigt byliv i gode og oplevelsesrige byrum,” hedder det i forslaget. Netop bæredygtigheden er vigtig, mener Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S)

”Nogle af tankerne ligger 20 til 30 år ude i fremtiden, men det er nødvendigt at have en kommuneplan, der tager højde på den lange bane. Der vil vi gerne have en bykerne mod vest, der er tæt bebygget og har forskellige typer af torvedannelse med mindre butikker, mens vi gerne vil skabe en korrespondance over mod centeret på Rådhuspladsen ved at skabe mere liv og en udendørscafé,” siger Erik Nielsen.

Vil forvandle virksomheder til boliger

Det er snart fire år siden, at den sidste kommuneplan blev godkendt, og den næste diskussion tager både udgangspunkt i den gamle plan, visioner for fremtiden og relevante aktørers forventninger.

”Vi skal have en diskussion om, hvordan fremtidens bykerne skal se ud. I dag er der en masse virksomheder, der måske ikke ser alt for kønne ud, men som måske kan sælge ud til boligbebyggelse. Det ligger mange år ude i fremtiden, men kommuneplanen skal gøre planerne mulige, så derfor har forvaltningen interviewet mange i området om deres forventninger, ligesom vi har haft en ejendomsmægler på som konsulent,” afslører borgmesteren, der håber mange vil deltage i borgermødet den 19. januar.

Efterlyser forslag

”Det kan give nogle andre visioner at høre borgerne, ligesom det kan give nogle andre visioner at tænke 20 år frem. Vil vi eksempelvis have samlet kommunens mange medarbejdere i bymidten eller skal vi udvikle og omstille til boliger,” spørger han retorisk.

kommentarer