Prisvinder i 3D

En gennemsigtig glaskugle på størrelse med en bowlingkugle triller gennem to fløjdøre i en herskabelig lejlighed med lyse sildebensgulve og høje paneler. Der er højt til loftet og lejligheden er badet i solens stråler.

Få øjeblikke senere splintres stuegulvet og som en gotisk knude hvirvler tekstiler op mellem brædderne. Scenen stammer fra en stilren teaser-video for IKEAs nye kollektion ’Ypperlig’, der lander i varehusene i år. Kollektionen er udført i samarbejde med den danske designvirksomhed HAY og bag videoen står 28-

årige Morten Kühl Christensen.

Optagelserne fra lejligheden er ikke virkelige. Eller er de?

For er der ikke noget ægte over det, når det er skabt fra bunden med fingerfærdighed og grafisk snilde?

Lejligheden findes ikke, den er skabt med 3D geometri i Mortens computer. Faktisk er hele videoen udarbejdet med hjælp fra tekniske virkemidler.

”Jeg vil gerne opnå den effekt, at man som seer

ikke kan se, om det er virkeligt eller skabt i 3D,” siger Morten Kühl Christensen og peger på computerskærmen.

”Jeg har selv skabt lejligheden og det var lidt af en udfordring, for jeg er jo

ikke arkitekt,” siger Morten, inden han viser, hvordan han lag på lag har bygget lejligheden op fra bunden.

Ungt talent

Morten er god til sit arbejde. Faktisk så god, at han i november måned 2016 vandt ’The Brick’, der er en Nordisk talentpris, der hvert år uddeles til de mest talentfulde unge fra Skandinavien.

Juryen kaldte blandt andet arbejdet med IKEA og HAY for mind-blowing, dragende og stilfuldt.

”Morten Kühl Christensen har et kæmpe talent inden for 3D – hans portfolio bærer tydeligt præg af, at han ikke kun er meget dygtig, men også i stand til at bruge sin viden og tekniske forståelse til at skabe noget nyt og interessant,” lød juryens begrundelse, da Morten Kühl Christensen i november kunne lade sig hylde med en Nordic Creative Talent Award.

Arbejder i USA-tid

28-årige Morten Kühl Christensen er født og opvokset i Islev. Helt fra barnsben har teknik, film og legen med effekter interesseret ham. Derfor passede det som hånd i en handske, da Islev Skole tilbød lokale unge at gå på filmskole i et samarbejde med Zentropa.

”Dansk Film blomstrede på det tidspunkt, og jeg vidste, jeg gerne ville foretage mig noget med film, så det passede jo meget godt,” fortæller Morten, der som 13-årig hurtigt blev grebet af filmens univers og efter folkeskolen startede på en film- og tvuddannelse.

Det stod dog hurtigt klart, at det ikke var den traditionelle tv-produktion,

der interesserede ham mest. Det grafiske arbejde med at udarbejde program-introer var dét, der for alvor fangede.

”Allerede som barn lavede jeg videoer, hvor det meste af min tid gik med at lave effekter. Jeg kan huske, at jeg brugte meget tid på at få ild ud af en legetøjspistol på film,” husker Morten om de små filmprojekter i hjemmet i Islev.

Derfor fortsatte uddannelsen i Stockholm på den anerkendte skole Hyper Island.

”Skolen bliver kaldt den digitale Harvard, og året på skolen var virkelig med til at åbne mange døre,” fortæller Morten, der efter uddannelsen fik jobtilbud fra USA. Efter at have arbejdet flere år i New York og Los Angeles, flyttede Morten sidste år hjem til lille Danmark, hvor han startede egen virksomhed, hvor han laver animation og grafisk arbejde for kunder i hele Verden.

”I øjeblikket arbejder jeg med en ny basketsko fra Nike. Jeg skal lave en film, som skal vise skoens features,” siger Morten og sætter den skrigrøde sko op på skokassen.

”Jeg fik kassen fragtet med ekspreslevering fra USA. Som du kan se, er jeg ved at bygge skoen op i et univers, hvor jorden går i stykker og krakelerer under skoen. Det skal vise, hvor stærk skoen er,” siger Morten og smiler.

Han har faktisk slet ikke tid til at stille op til interview. Der er en stram deadline på projektet og Nike er ikke lige kunden man holder hen.

”Jeg er lidt udfordret af, at det hele foregår i ’LA-tid’. (Los Angeles, red). De er ni timer bagud, så når jeg får feedback om aftenen, har jeg dagen til at lave mine ting, inden vi runder af med et møde om aftenen over Skype. Det er en anderledes, men spændende måde at arbejde på,” siger Morten.

Det er lidt nørdet

Mortens forældre bor stadig i Islev. I begyndelsen havde de svært ved at forstå, at deres søn ville studere animation og grafisk design.

”De er nok lidt gammeldags på det punkt. De fortalte mig, jeg hellere måtte i gang med en elektrikeruddannelse og sådan var det nok også endt, hvis

ikke jeg havde været heldig med at få en praktikplads på DK4 i forbindelse med min film- og tv-uddannelse,” siger Morten, der sagtens kan forstå, hvorfor forældrene tænkte sådan.

”Det er svært at forklare, hvad jeg laver, da det ikke er et helt almindeligt arbejde. Jeg nørder med ting, der er meget tekniske, men det er lige præcis dét, jeg er vild med. Jeg elsker at få beskidte fingre, tænkte kreativt og komme med nye idéer,” siger Morten, der er sikker på, at ’Motion Graphics’ i højere grad vil vinde frem herhjemme.

”Nike er ikke bange for at prøve nye ting, og lave noget der er visuelt flot at se på. I Danmark er der en lidt mere konservativ tankegang til den form for markedsføring,” siger Morten, der med talentprisen håber at kunne nå flere kunder herhjemme.

”Samtidig håber jeg også, at prisen kan være med til at inspirere andre unge, der kunne tænke sig at blive en del af branchen,” siger han.