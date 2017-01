Ups – fejl der heldigvis blev opdaget

Aviserne er pressede – også på mandskabet. Det betyder, at få personer arbejder meget og stærkt i løbet af en uge. Sådan er det også på Rødovre Lokal Nyt, hvor en journalist kan præstere op mod 20 artikler på en uge.

Til sammenligning skriver journalisten hos kommunen i gennemsnit 16 artikler til magasinet ‘Sammen om Rødovre’ vel at bemærke på en måned.

Så der kan ske smuttere på en avis, men i langt de fleste tilfælde fanges fejlene af korrekturlæseren, som har gemt nogle af de sjoveste og skæveste fejl fra 2016.

Et nyt slags værktøj?

”…her vil en mekaniker nemlig stå klar med en bordemaskine for at fastgøre din nummerplade.

Besynderlig afspærring

”Der bliver hverken spærret på rødkål…

Det ville ellers være en vild måde at spærre vejen på.

Stiger indbyggertallet virkelig i Rødovre?

Vores super journalist Christian var til kommunens julemarked, da det store juletræ blev tændt. Borgmesteren holdt tale og blev citeret for at sige:

”Vi planter et barn for hvert barn, der bliver født og her på rådhuspladsen, har vi plantet over 140…”.

Det er altid godt med et netværk

I Rødovre er vi gode til fællesskab, og at hjælpe hinanden, som vi skrev en artikel om.

”Viljen til at hjælpe med varer eller rede kontakter har i år været stor.”

I Rødovre tænker vi på alle

På boligforsiden skrev vi om IrmaByen, som vil bygge en sikker bydel, men åbenbart også tænker på at hjælpe alle, også de kriminelle, for der stod:

”Når IrmaByen står færdig, er der taget højde for blinde vinkler og andre hensyn, der gør det nemt at være kriminel.”

De kriminelle skal da ikke gifte sig

Nogle gange er der også fejl i læserbreve, som dette fra folktetingsmedlem Rasmus Jarlov (C), der vist mente noget andet, end han skrev:

”…for utrygheden sætter ind, hvis den kriminelle for hurtigt kommer på frier fødder.

Det tillod vi os at rette til “på fri fod”.

Er deres omdømme ikke skidt nok?

Da vi skrev om flygtningebørn, var det ikke meningen, de skulle gøres værre end de allerede er blevet gjort af visse politikere og medier.

”Flygtningebørn i børnehavealderen skal ikke samles i én institution, men forledes i hele kommunen,” siger udvalgsformand.

Vi ændrede det til fordeles, da forledes betyder: at gøre noget forkert?

Det er da kun godt

Når man nu gerne vil et nyt sted hen og bo, er det jo kun rart, det går stærkt.

”Med rette indsats kan en flytning hurtigere og mere hensigtsmæssigt inkluderes…

I første omgang kan man tro, der skal være gang i flyttemændene, men der skulle naturligvis have stået flygtning.

Der er grund til at tude

Det går jo ikke ligefrem godt hos Rødovre Mighty Bulls, men dette er måske en overreaktion.

”Når vi havde pucken, skulle vi måske have tudet noget mere, men det er en svær balance.”

Mon ikke Jesper Duus mente, tropperne skal turde noget mere?

En ny kur?

”Træskuret fungerede som redskabskur.”

Et S mere havde givet mere mening, eller måske der er en ny slags kur i skuret?

Propmætte kriminelle

”Også i sager som røveri, vold og trusler må vi kraftigt opfodre til…”

Hvem det er politiet vil fodre op må stå hen i det uvisse… måske de unge kriminelle, så de ikke orker at begå kriminalitet?

Et nyt slags brød

”Hvert år støtter Vestvoldgildet humanitære organisationer og lokale spejdergrupper med penge, som gildebrødene får ind gennem loppemarkeder…”

Gu’ ved, hvordan et brød klarer den?

Det er en gammel sang

Vores ivrige redaktør skrev om de mest spillede julesange i 2014:

”Selvom der også er plads til de lidt mere moderne drenge fra Angora på top 10 listen over mest spillede sange i 2014, skal man helt tilbage til 1034 for at finde nummer 6 på listen ‘Winter Wonderland’.

Jo, jo – vikingerne havde også god musik.

Homoægteskaber er jo moderne

Vi skrev om den nye klinik i Rødovre Centrum, Tandprotetikeren.

”Sammen med sin hustru Claus Bergerling…”

Hmmm, hvad mon manden så hedder?

Et indbrud løsner op for psyken

I serien ”Foreninger & Fællesskab”, havde vi et portræt om Sind

”SIND tager hvert år på sommerferie for at give medlemmerne et bræk i hverdagen.”

Omvendt er det jo synd for de personer, hvor de begår et bræk, så vi anbefaler et afbræk i hverdagen i stedet.

Tryllerier hænderne der blev væk

Til skoleskak mødte vores udsendte en genert deltager.

“…Og begraver sine hænder i ansigtet.”

Gu’ ved, hvordan man gør det? Inde i munden?

Derfor taber de lokale håndboldherrer

Vores håndbold-skribent Flemming Haag var til herrehåndbold, hvor RH fik en skrækkelig start i bogstavelig forstand.

”Mange blodtab og manglende skarphed i afslutningerne…”

Så er der jo ikke noget at sige til, de stakkels håndboldherrer har det svært, når blodet fosser ud af dem midt under en kamp.

Et uheldigt efternavn

Når det ikke er en fejl, men vi på avisen gør det til en fejl.

”Emma Pis plade indeholder…”

Når den sangglade pige Emma Pi får et endelses ”s” på sit efternavn, ser det ganske uheldigt ud, synes vi, så vi valgte mod dansk grammatisk rigtighed at indsætte en apostrof efter i’et, så der stod Pi’s i stedet for Pis.

Det er larm som er løsningen

”…og Irmabyen skal sikres med motorvejens larm.”

Vi har jo tidligere skrevet, det skal være nemt at være kriminel i IrmaByen, og så bliver det alligevel ikke nemt, for nu beskyttes den nye bydel med trafiklarm, for der er vel ingen tyv, som kan holde den larm ud midt i et indbrud.