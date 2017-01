”Det er lidt crazy, det går så godt. Det er fedt, for det er jo ikke en enkelt rytter, som bærer klubben. Vi har mange strenge at spille på og det gør det ekstra sjovt,” siger Karsten Lund Andresen, som er mangeårig træner i klubben og i sidste sæson var sportsdirektør for det et år gamle Team CK Fix Junior Elite Rødovre. Han fortsætter:

”Inden sæsonen gik i gang havde vi en målsætning om fem DM-guldmedaljer, men dem vi allerede opnået, fordi vi har kørt tre DM-guld hjem på banen,” siger han og fortæller om de mange flotte resultater i weekenden, da der blev DM i cykelcross nær Odder.

”Kort sagt var det en fantastisk weekend. I U15 vandt Gustav Wang, i U17 vandt min søn Tobias Lund Andresen og det var foran holdkammeraten Joshua Amos Gudnitz, så vi fik to CK Fix’ere på øverst på podiet. Hos juniorerne kørte Oliver Emil Errebo ind som nummer to, så det svært ikke at være stolt i dag,” siger Karsten Lund Andresen, som også kunne glæde sig over, at den ældste søn og tidligere CK Fix rytter Andreas Lund Andresen tog fusen på alt og alle, da han vandt U23 klassen trods sine kun 18 år.

”Vi har jo CK Fix langt ind i sjælen i vores familie, så vi følte, det var endnu en triumf for CK Fix, da Andreas kom først i mål. Men jeg må indrømme, det også var en stolt og stortudende far, som tog imod Andreas, da han cyklede først over målstregen,” fortæller Karsten.

Højintens cykelsport

Der er tale om, at cykelcross skal med på programmet til vinter OL, for det en sport som vinder stærkt frem i hele Verden. Eksempelvis er det den hurtigst voksende sportsgren i USA.

”I Danmark var Henrik Djernis en af verdens bedste ryttere i 90’erne, mens det er den største sportsgren i Benelux-landene. Der er op mod 80.000 betalende tilskuere til cykelcross hver weekend, som også sendes live på tv,” fortæller Karsten Lund Andresen engageret.

Hjemme i Danmark var de 210 DM-ryttere ude på en 2,5 kilometer lang strækning i Odder, hvor der køres på tid. Når tiden er gået, køres en ekstra runde.

”Det er en højintens sport, man skal være så koncentreret og man ligger så meget på grænsen hele tiden, at der er kæmpe tidsforskelle på rytterne. Den mindste fejl bliver ofte straffet, sådan var det også i weekenden,” siger han og fortæller om, hvordan Gustav Wangs guldmedalje blev sikret.

”Gustav Wang havde en drabelig kamp gennem hele løbet med Magnus Søeberg fra Holte MTB. De fulgtes ad til kort før mål, men så åbnede Gustav fra Magnus baghjul. Magnus forsøgte at gøre sig bred, ved at spærre med albuerne, men det betød, at han styrtede, så Gustav kunne køre først over stregen efter 27.59 minutter.”

Felix Fog Holst Larsen kom i mål som nummer 8, knap tre minutter efter.

Styrtede og vandt

I U17 klassen var der store forventninger til CK Fix, der havde to favoritter i Tobias Lund Andresen og Joshua Amos Gudnitz, især sidstnævnte havde vist lovende DM-takter.

”Joshua var også seedet 1, mens Tobias var seedet 2, så vi forventede et DM til CK Fix, fordi de to har været suveræne gennem sæsonen. Men allerede kort efter starten var det et stort styrt, og Tobias cykel blev viklet ind i holdkammeratens Christian Lesbys cykel. Vi følte, det tog en evighed, før de var cyklen igen og Tobias lå nede på 13. pladsen, mens Joshua lå suverænt nummer 1.”

”Men så gik jagten ellers efter metal for Tobias og efter 1. omgang lå han på 4. pladsen, og efter to omgang lå han nummer to,” fortæller Karsten, men dramaet fortsatte, nu mellem de to holdkammerater Tobias og Jushua.

”Med to omgange tilbage kom Tobias op til Jushua, der var så uheldig at punktere. Man må gerne skifte cykel, men det skal gøres i målområdet, som Jushua løb op til og så gik den vilde jagt efter Tobias, men han holdt stand og vandt med 37 sekunder ned til Jushua.”

Christian Lesby endte på 11. pladsen, godt to minutter efter Tobias Lund Andresen.

”Da Tobias styrtede knækkede han faktisk en eg, som gik mod bremsen, men det opdagede han ikke på grund af, at der er så meget støj og gang i den,” tilføjer Karsten Lund Andresen.

Tæt kamp mellem guld og sølv

Oliver Errebo vandt sølv i juniorrækken, som er for U19-ryttere. På vejen mod DM har han kørt tre World Cup juniorløb i Benelux-landene.

”Der var en klar favorit i Anders Liliendal, som hurtigt kommer i front med Oliver, men så kom Alexander Young Andersen op til de to, da der manglede to runder. Det var tydeligt, at medaljerne skulle fordeles mellem de tre.”

”Til sidst var Anders stærkest og trak fra, men så fik han defekt og måtte løbe i mål med sin cykel, samtidig kom Oliver piskende bagfra, men kunne lige akkurat ikke nå Anders, som kom to sekunder senere i mål. Men jeg skal love for, at Oliver var meget begejstret for sølvet. Alexander Young Andersen fra Hammel, som tidligere har vundet EM i mountainbike for U17, blev nummer tre.

Men den positive dag var ikke slut for familien Lund Andresen, da storebror og nu ABC-rytter Andreas Lund Andreasen deltog i U23 klassen, hvor han er førsteårs og derfor har yderligere tre sæsoner foran sig i klassen.

”Også her kan man sige, at CK Fix dominerede løbet, for Andreas kæmpede om metal med Louis Bendixen fra coloQuick, men Louis er oprindelig CK Fix rytter. Vi håbede på en top 5 placering til Andreas, så det var jo forrygende, han vandt DM,” siger far Karsten Lund Andresen.



Andreas Lund Andreasen iført DM-trøje, mens Niels Bech Rasmussen fra Team Merida

Astral Biking er på andenpladsen og den tidligere CK Fix rytter Louis Bendixen fra

coloQuick – CULT er på tredjepladsen.

Louis Bendixen blev ramt af defekt, da løbet skulle afgøres, så Andreas kunne køre fra sin tidligere klubkammerat, der endte på tredjepladsen.

”Vi var en stolt familie, som rullede hjem fra Odder og det dobbelt DM-guld blev fejret med at spise på en motorvejs-restaurant på vejen hjem. Vi var naturlig trætte efter en dag ude i naturen, og om tre uger skal Andreas køre VM i cykelcross, så det var hjem på hovedet i seng efter en fantastisk weekend,” slutter Karsten Lund Andresen