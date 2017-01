På camp med OL-deltager

Den blot 19-årige taekwondo-kæmper Si Mohamed Ketbi var trækplastret, da Hwarang Rødovre Taekwondo Klub bød på camps i juleferien.

Men han har også et fornemt CV, trods sin unge alder. I sommers deltog han, da der var OL i Rio de Janeiro, han fik bronze ved European Olympic Games, guld ved U21 EM samt VM-sølv for seniorer, så for taekwondo-kæmpere var det en stor personlighed, som dukkede op på Højnæsvej i Rødovre.



Holdet som deltog på Hwarangs camp i juleferien.

Der var flere daglige træningspas i juleferien, da kæmper fra det meste af Danmark og såmænd også Sverige besøgte campen i Rødovre.

”Det var spændende for deltagerne at få inspiration fra en kæmper, som er på vej op af verdensranglisten. I øjeblikket ligger han nummer 7,” fortæller Lars Hyttel. Han fortsætter:

”Det er klubbens plan, at vi vil afholde flere camps at denne slags i løbet af året og vi har allerede kontakt til flere verdensstjerner, blandt andet Cheick Cisse, som vandt OL i Rio.”

I næste uge tager klubben afsted med det største hold i mange år, når der er German Open i Hamburg. 11 kæmpere fra Hwarang skal deltage i det prestigefyldte stævne, som også er et at kvalifikationsstævnerne til EM og VM senere på året.

”En del af klubbens unge kæmpere drager samtidig til Fredericia Cup, inden der skal kæmpes om det nordiske mesterskab i Malmø den sidste weekend i januar,” fortæller Lars Hyttel.