Nye tider i Det gamle hundebad

En ny tradition har slået rod

Rødovres nye sociale løbeklub tilbagelagde i fredags byens legendariske løberute, ottetallet rundt om Damhussøen og Damhusengen på mindre end tre kvarter.

Endnu hurtigere gik det, da løbeklubben efterfølgende fortjent bænkede sig selv i det hyggelige ølhjem ‘Det gamle hundebad’ til specialøl og en snak om livet i byen.

“Ja vi fik jo ikke snakket helt så meget på turen, som vi plejer, fordi vi var forpustede,” sagde en frisk løber med et smil på læben.

For selvom alle havde en smule sved på panden, var tempoet som altid til at følge med i, og den klassiske rute blev tilbagelagt på lige under tre kvarter.

“Så har man også fortjent en øl,” sagde en anden, og satte slutspurten ind i retning af baren.

Alle kan være med på den nye rute

Rødovre Lokal Løb løber en ny rute hver gang, som regel tilrettelagt af ultraløberen Leon, der har lovet at have noget lækkert klar til februar måneds strabadser.

I fredags havde næsten 30 friske borgere fundet løbeskoene frem i de ellers minus 6 grader, og med næsten fire ugers opvarmning, håber løbeklubben på endnu flere deltagere næste gang.

Det bliver som altid den første fredag i måneden, altså den 3. februar klokken 16 foran Det gamle hundebad på Rødovrevej, der også er endestation for løbeturen.

Rødovre Lokal Løb har på rekordtid rundet 100 medlemmer på Facebook, men mangler stadigvæk at se dig trække i løbetøjet. om ikke andet, så for at sige skål.