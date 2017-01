Stormturister

Jeg er medlem af frivilligenheden i Hovedstadens Beredskab. Vi bliver kaldt ud til at hjælpe ved store ildebrande, ulykker – ja, og stormflodsvarsler. 2. juledag blev det til 14 timer i Jyllinge, i vand til livet i hagl og storm. Den 4. januar blev det til 12 timer i Hvidovre.

Jeg kan godt forstå, at folk er nysgerrige og gerne vil ned og se, hvor meget vandstanden er steget, men i Hvidovre synes jeg på et tidspunkt at stormturisterne blev et problem.

Et andet nyt ord, som er blevet introduceret er: Watertubes – disse lange presennigerør, som kan fyldes med vand og virker som en mobil dæmning. Dem lægger vi ud på strategiske steder for at holde vandet væk. Vi fra beredskabet forsøger at træde på disse så lidt som muligt. Det er som om, at de ikke virker så godt, hvis der går hul i dem. Alligevel kunne vi bare stå og se til, mens stormturisterne bare vadede hen over de halvfyldte watertubes.

Mange af stederne, fyldte disse watertubes halvdelen af vejen. Vi havde så kun eet spor at gøre godt med til at fragte pumper og sandsække, til de nødstedte huse. Alligevel måtte vi ofte holde tilbage for, eller dytte af, krydsende stromturister til fods og på cykel.

Pressen var også til stede med kameraer, for at holde TV-News og andre 110 procent opdateret. Det kan jeg også godt forstå. Men på et tidspunkt kom jeg rullende med en trillebør fuld af sandsække til et hus som var særdeles truet af oversvømmelse. Det var et smalt fortorv og trillebøren var lastet med 90 kilo sand, alligevel måtte jeg undvige, således at kameramanden kunne få en fed næroptagelse af en træt brandmand, med en tungtlastet trillebør!

Efter 12 timers slæberi med materiel og sandsække og med fødder og arme så tunge som bly, så er det bare ikke det man har brug for.

Så kære Stormturist, næste gang – og der bliver helt sikkert en næste gang – så gør mig og mine beredsskabskollegaer en stor tjeneste: Giv os plads til at udføre vores opgave.