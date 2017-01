Fik tæv i Ringsted

TMS Ringsted – Rødovre HK 29-23 (18-9)

Rødovre HK Andreas Glintborg 5 mål Philip Reenberg 4 mål Ask Kristoffersen 3 mål Alexander Hansen 2 mål Frederik Kirkegaard 2 mål Mathias Nielsen 2 mål Bo Stage 2 mål Jesper Slagstrup 2 mål Rasmus Hartmann 1 mål

Rødovres håndboldherrer tog hul på andel halvdel af turneringen, med udekampen mod TMS Ringsteds andethold, søndag eftermiddag.

Rødovre var ramt af en del afbud, og måtte tage fra Ringsted med et nederlag på 29-23. Selvom sejre er den bedste ’medicin’, så må det trods alt styrke moralen, at RH vandt 2. halvleg, inden næste weekends vigtige bundopgør mod Herlev/Hjorten Håndbold i Rødovre Stadionhal.

Svær start blev udslagsgivende

Rødovres træner Thomas Sørensen evaluerer kampen mod Ringsted.

”Kampen mod Ringsted blev svær for os, da vi havde afbud grundet ferie, skader og sygdom. Nye spillere skulle deltage i kampen, og det er selvfølgelig altid en udfordring.”

”Ringsted havde samtidig mulighed for at forstærke deres hold med profiler fra deres 1. divisions trup. I kampens begyndelse misbrugte vi vores chancer, og vi komr hurtigt bagud med 5-0. Ringsted satte os under stort pres i begge ender af banen, og vi måtte gå til pause bagud 18-9,” siger Rødovres træner.

Vandt anden halvleg med tre mål

Han brugte holdets kvarter i omklædningsrummet på at pumpe ny gejst ind i mandskabet.

”I pausen talte vi om, at holde humøret samt hovedet højt. Igennem 2. halvleg arbejdede vi hårdt i forsvaret, hvilket gav os nogle gode kontramål.”

”I angrebet spillede vi os til gode chancer og hentede nogle mål på Ringsted, men vi kom aldrig tæt på. Nu er anden halvdel af sæsonen i gang, og søndag venter en meget spændende kamp mod Herlev,” slutter Thomas Sørensen.

Næste kamp

Rødovres herrer spiller igen på søndag den 15. januar klokken 15:15 i Rødovre Stadionhal, hvor Herlev/Hjorten Håndbold kommer på besøg.

Det er rækkens to bundhold der mødes, og med en sejr til hjemmeholdet, vil der være kontakt med de hold, der ligger placeret lige over nedrykningsstregen.