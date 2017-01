Undersøger fravalg i folkeskolen

En gammel tendens har fået ny fart. Flere og flere elever fravælger folkeskolen til fordel for en privat skole, men nu skal det være slut, mener Rødovre Kommune.

“Det er en gammel kultur i kommunen, at nogle forældre tilvælger en privatskole, når deres børn kommer op i 6. klasse. Det er ikke en utilfredshed med det kommunale tilbud,” vurderer skolechef John Kronbak.

Han vil ikke gøre sig klog på, hvorfor forældrene træffer dette valg, men vil gerne spørge dem direkte, så kommunen kan blive bedre til at stoppe frafaldet i de ældste klasser.

“Vi vil lave en attraktiv udskolning, som, man synes, kan tilbyde andet, end de gør på privatskolerne. Rødovre har satset voldsomt på den digitale udvikling, så der er folkeskolerne i hvert fald helt med, hvor det gælder,” siger John Kronbak.

De dygtigste forsvinder

En af de problemstillinger, man typisk forbinder med frafaldet af de ældste folkeskoleelever, er, at det ofte er dem med de højeste karakterer, der skifter til en privatskole. Derfor er det, ifølge formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming lunde Østergaard Hansen (S), særligt vigtigt at få undersøgt baggrunden for skoleskiftet.

Noget som forligsparterne bag det økonomiske puslespil for kommunens budget i 2017 allerede har sat penge af til.

“Det er typisk dem med de højeste karakterer, der går ud, men det betyder ikke, at de andre ikke kan få høje karakteter,” understreger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Mange årsager til skift

Han påpeger, at frafaldet ikke er et decideret rødovreproblem, men det er vigtigt at få undersøgt årsagerne til frafaldet, når Rødovre har en privatskole liggende inden for kommunegrænsen.

“Når man kigger på det, ud fra et skolesynspunkt, er det ligemeget, hvor de forsvinder fra. Der kan

være forskellige årsager til, at eleverne skifter, og mange skifter jo også til Valhøj Skole, hvor vores idrætsprofil tiltrækker mange,” siger han og fortsætter:

“Det er naturligt nok, at man overvejer om skolen er det rette tilbud, men vi vil gerne undersøge, om det er det faglige niveau, der ikke lever op til forventningerne. Hvis du klumper de bogligt bedste elever sammen på en privatskole, klarer den sig bedre, men det er en skæv beslutning, for de ville

have klaret sig lige så godt i folkeskolen.”

Skal skolerne være bedre til at fortælle, hvad de er gode til?

“Ja, det synes jeg, og måske fortælle i bedre tid til forældrene, hvad det er, vi kan tilbyde, hvilket samarbejde vi har med virksomheder og ungdomsuddannelser. I 6. klasse er det for sent, for der har forældrene allerede besluttet sig,” siger udvalgsformanden og tilføjer, at profilskolerne kan være en del af løsningen.

“Profilskolerne kan være en del af løsningen, fordi de får fortalt deres succes godt, men jeg mener, at det, der er behov for, er, at man fortæller om de gode ting, der faktisk ligger i forvejen og hele tiden understøtter et godt samarbejde forældrene imellem. Så vil de kigge hinanden i øjnene, når de nærmer sig de store klasser, og vælge at blive sammen.”

Undersøgelsen af frafaldet forventes gennemført her i foråret.