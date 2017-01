Topholdet kendte sin besøgstid i smal sejr over Tyren

Rødovre Mighty Bulls vs. Aalborg Pirates: 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)

10:56 1-0 Thomas Olsen (Sebastian Thornberg Bergholt og Rasmus Astrup) PP1

18:17 1-1 Anders Overmark (Sebastian Brinkman Andersen og Lasse Jul Korsgaard)

28:52 1-2 Bryce Reddick (Tobias Maximilian Ladehoff og Andrew Blazek) PP1

Udvisninger

RMB: 5x2min. og 10 min. (Carlsen) – AAP: 5x2min.

Skud

27-22

Tilskuere

1008

Metal Ligaens tophold fra Aalborg Pirates var søndagens gæst i Rødovre Skøjte Arena, og her vandt nordjyderne trods en halvskidt indsats.

Allerede efter 56 sekunder skød Sebastian Bergholt pucken i netmaskerne for Rødovre, men sekundet forinden havde Mike Daugulis begået en tripping, og i stedet for at komme i front, måtte Rødovre spille to minutter i undertal. Det følgende Aalborg pres blev lukket ned, og fem minutter senere lukkede Aalborg et Rødovre-overtal. Efter ti minutters spil modtog Aalborg så igen en udvisning, men denne gang kom Thomas Olsen på isen, og afsluttede overtalsspillet med kampens første scoring.

Det var ikke en specielt velspillet kamp, men Rødovre lagde pres på, og formåede at holde det meste af spillet i Aalborgs ende. Dog kom Aalborg på sjældne visit, og nærmest ud af ingenting hamrede Anders Overmark udligningen i kassen fra blå-linje.

Topholdet fra Aalborg angreb ikke så ofte, men da Jonas Sass afsonede en to-minutters udvisning, satte aalborggenserne Rødovre under belejring, og til sidst blev chancen for stor til at Bryce Reddick kunne afbrænde. Noget ufortjent stod det 1-2 nordjyderne, men kampen var stadig pivåben forud for tredje periode.

Ikke særlig overraskende blev initiativet overladt til Rødovre Mighty Bulls, Aalborg havde simpelthen parkeret bussen, og spillede på kontrastød.

Patrick Rasmussen var lige ved at udligne, men skuddet snittede målvogterens arm og fortsatte over mål, i returløbet begik han så en forseelse, og måtte i stedet en tur i udvisningsboksen. Rødovre formåede ikke at score, og tabte på trods af at være det bedste hold på isen.