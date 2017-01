Masseudvisninger blev dyrt

Sunds Seahawks FC – Rødovre FC 9-4

Rødovre FC:

Andreas Kleczewski 3 mål

Jannik Dalkvist 1 mål

Efter en turneringspause på syv uger, var Rødovre FC lørdag eftermiddag på besøg i Sundshallen, for at møde Floorball Ligaens nummer to Sunds Seahawks.

Det blev ikke den bedste start for det lokale floorball-mandskab, da holdet måtte tage hjem med et 9-4 nederlag i bagagen.

RFC stillede op uden fire profiler

RFC stillede op uden Mike Trolle, Marko Krogsgaard, Daniel Hedegaard og Marek Valachovic, og det var mærkbart.

RFCs træner Michael Dahl West siger om kampen.

”Vi mangler fire profiler, og det er en af årsagerne til nederlaget. Jeg synes, vi gjorde det godt, vi var spilstyrende og kom godt ind i kampen, der svingede frem og tilbage.”

”På et tidspunkt, hvor det står 5-3, mister dommerne overblikket, de kunne simpelthen ikke følge med. Vi sidder fire ude, og spiller 3 mod 5 i ni minutter, i en periode, hvor Sunds scorer to gange, det er lidt voldsomt. Vi løb ind i nogle kendelser, der er lidt uretfærdige, og når spillerne spørger ind til det, så får de to minutter, det er ikke rimeligt.”

”Det var en god kamp, vi havde godt fat i det, selvom profilerne ikke er med. Vi skaber mange chancer, men kunne bare ikke få bolden ind, da deres målmand stod en god kamp. Sunds er et tophold, og de har Mikkel Skov, han scorede fem mål og havde en assist, han straffer vores fejl, og er svær at holde.”

Positiv udvikling

”Vi er et udviklingshold,” fortsætter Michael West: ”Jeg synes, vi gjorde det godt. Hvis vi ser på den langsigtede plan, så er det godt at se, at de spillere der er i tredjekæden går ind og tager ansvar, og ikke laver fejl, når de kommer ind.”

”Så set på den lange bane, så synes jeg, det ser godt ud. Vi får brugt de unge spillere, og om vi lige taber til Sunds, det tror jeg ikke, får den store betydning. Målet er at komme i slutspillet, og der er flere spillere, der har udviklet sig, så det ser fint ud.”

”De næste kampe mod Helsingør og Brønderslev er vigtige, der skal hentes nogle point hjem, så vi fortsat har kontakt med topholdene,” slutter RFC træneren.

Næste kamp

RFC spiller igen onsdag den 18. januar klokken 20 i Rødovre Stadionhal, hvor Helsingør FT kommer på besøg.