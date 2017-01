Målløse Mighty Bulls

Frederikshavn White Hawks vs. Rødovre Mighty Bulls: 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)

03:24 1-0 Jeff Ulmer (Kasper V. Kristensen)

32:50 2-0 Steffen Frank (Kristoffer Lauridsen og Marcus Pedersen)

Udvisninger

FHW: 2min. – RMB: 3x2min og 10 min. (Asperup)

Skud

30-17

Tilskuere

1468

Rødovre Mighty Bulls formåede endnu engang ikke at score mod Frederikshavn White Hawks, da de fredag aften tabte 2-0. I sæsonens første opgør mod Frederikshavn tabte Rødovre på straffeslag, og siden har Rødovre ikke formået at score mod nordjyderne i nederlag på 0-3, 6-0 og heller ikke dagens 2-0.

”Det er meget frustrerende. Vi kreerede ingen ting. Det var en tight defensiv kamp, hvor de kapitaliserede på to fejl,” siger Mike ‘The Canadian Warrior’ Daugulis, som roser holdets målvogter Chris Carrozzi.

”Chris spillede en god kamp, han havde store redninger, der holdt os inde i kampen, men vi scorede ikke, og det er vores problem. Det er et generelt problem, vi kan ikke vinde når vi scorer nul, ét eller to mål i en kamp. Vi arbejder på at score flere mål.”

Månedens frederikshavner på pletten

Allerede efter tre minutters spil var månedens spiller hos Frederikshavn, canadiske Jeff Ulmer på måltavlen.

”Han er en solid spiller, som man ikke ligger meget mærke til. Han gør det godt,” fortæller Daugulis om sin landsmand.