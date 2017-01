Godkender grøn skole

I en lille skolegård på bagsiden af Tinderhøj Skole stiller skoleleder Jens Olsen og grøn koordinator Anne Mette Glarbo Sieber sig op på en træstub.

Det er resterne af skolens 70 år gamle robinietræ. Træet har altid været en del af skolens identitet, men nu er det væk. Fældet for at gøre plads til en snarlig ombygning og renovering af skolens H-fløj.

Det store træ vil dog også efter fældningsdøden få en afgørende betydning på skolens legeplads. I første omgang bliver det opbevaret på skolens område og om et år skal det afbarkes og formes til elementer, der kan indgå på den kommende legeplads.

”Her kan man tale om en lukket cirkel, når vi genbruger vores eget robinietræ til leg og læring,” siger Anne Mette Glarbo Sieber, der siden september måned sidste år har været grøn koordinator på Tinderhøj Skole.

Projektet ligger helt i tråd med skolens nye grønne vision om, at Tinderhøj Skole bliver en gennemført grøn profilskole, der afspejles i alle organisationens aspekter: I undervisning, SFO, drift, ledelse og i de fysiske rammer.

En grøn idé

Kommunalbestyrelsen godkendte før nytår, at Tinderhøj Skole skal etableres som profilskole med fokus på natur og grønne elementer. Den politiske godkendelse er den foreløbige kulmination på næsten ét års arbejde. Det var i første omgang en gruppe lærere, der plantede idéen til ledelsen og siden foråret sidste år har lærere og ledelse arbejdet tæt sammen om at føre den grønne vision ud i livet.

”Vi har arbejdet på et meget ambitiøst niveau, og nu skal vi finde den røde tråd i den grønne linje. Der er ikke tale om et 1-årigt projekt, men om en helt ny profil, der skal løfte elevernes faglige niveau. Den slags tager tid og nu skal vi finde kadencen i processen,” siger skoleleder Jens Olsen.

Skal bygge bro

Anne Mette Glarbo Sieber er skolens nye grønne koordinator. Hun skal sørge for at lærere og ledelse kommer med på vognen og bygge bro mellem de mange projekter og aktiviteter, der fremover skal udgøre byggestenene i Tinderhøj Skoles DNA.

”Jeg arbejder med kerneemnerne; natur, miljø, klima, kredsløb og medborgerskab. Jeg kommer ikke med en færdig pakke eller bestemte holdninger. Eleverne vil på hver deres måde tilegne sig viden, der vil kvalificere dem til at deltage i debatter om bæredygtighed og samfundet,” siger hun.

Før jul var der genbrugs klippe-klistre-arrangement på skolen, hvor affald, som ressource, fik nyt liv og i årene fremover er det meningen, at hele skolens tankesæt skal ændres, så elever, lærere og ledelse ser tingene med friske og grønne øjne.

”Det handler om læring og om dannelse for den enkelte elev. Når eleverne forlader skolen efter 9. klasse, vil vi gerne bidrage med, at de er kompetente indenfor det her felt. Så er der en lang række andre felter, de også skal være kompetente på, men det her er en del af en palet, hvor vi ønsker at ’booste’ dem til at blive ansvarlige medborgere,” siger Jens Olsen.

Drømmer om vindmølle

Kommunalbestyrelsen har bevilget penge til en ombygning og renovering af skolen. Det er blandt andet skolens udearealer og H-fløjen, der skal gøres tidssvarende. I H-fløjen skal der tilbygges fællesrum mellem de to fingre og her er der selvfølgelig tænkt grønt. Skolen indretter to nye rum til små grønne laboratorier.

”Det ene projekt hedder ’mad og have’ og her kommer eleverne til at opleve hele kæden fra jord til bord i det samme rum. Det andet rum bliver et vandværksted,” siger Anne Mette Glarbo Sieber, der ikke er afvisende overfor hverken solceller eller vindmøller på skolen.

”For mig giver det god mening at få en vindmølle, så vi dels kan levere vedvarende strøm til skolen og dens drift, men samtidig kan det blive en klar formidlingshistorie. Det er elevernes læring, det handler om og eleverne skal kunne se et tydeligt kredsløb,” siger Anne Mette Glarbo Sieber, inden Jens Olsen supplerer:

“Det handler om at koble alt, der er praksisnært,” siger han. I første omgang

handler det dog om at sætte sig på den grønne gren i et tempo, hvor alle kan følge med.

“Det er ingen hemmelighed, at vi med tiden ønsker flere distrikt-børn på Tinderhøj, men hvis det skal lykkedes, må vi have en historie og noget at byde ind med. Det får vi nu. Frøene er sået og nu skal de vokse,” siger han om den nye grønne retning på skolen.