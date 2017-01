Røde djævle er rene engle

Vi har måske et par spillere, der er lidt hårde, men uden for banen er alle i godt humør,” svarer Cristina Duelund på åbningsspørgsmålet om, hvor djævelsk klubben egentlig er.

”Sporten kan være hård, og det gør ondt, hvis man får sat en forkert tackling. Derfor er det vigtigt at

have et godt sammenhold uden for banen. Det sociale har altid fyldt meget hos os,” siger klubbens kasserer, der selv har været en del af skaterhockeyklubben i 16 år.

Tidligere spillede hun på et rent kvindehold, men i den mandsdomineret sport er der i dag ikke længere hunkøn nok til et hold.

”Der er mange kvinder, der ikke vender tilbage, når de har fået børn. I dag spiller jeg derfor på et mixhold. Vi har også et hold, hvor man ikke må tackle, så vi henvender os til alle, der godt kan lide at stå på rulleskøjter,” siger Cristina Duelund.

Det store ønske

Rødovre Red Devils har i dag 99 medlemmer fordelt på to juniorhold, et seniorhold og et old boys hold. De hører til i Espelunden, men er i øjeblikket på ufrivillig vinterpause. Manglende overdækning på banen ved espelunden gør det umuligt at træne.

”Vi har forsøgt at træne i en gymnastiksal på en skole, men det er alt for besværligt, vores stave laver mærker i gulvet og så er det ikke sjovt at rulle ind i en væg,” siger Duelund, der drømmer om bedre forhold for skaterspillerne i Rødovre.

Vil genrejse sporten

I de glade 90’ere blomstrede den lokale rullehockey for alvor. Rødovre havde op mod 10 klubber og når DM-titlerne skulle fordeles, var det ikke unormalt at lokale hold stod overfor hinanden i finalerne. Ligesom at Rødovre altid har været en ishockeyby, var Rødovre også lidt af en bastion, når det kom til skaterhockey.

Sådan er det ikke længere. I dag er Rødovre Red Devils den eneste skaterhockeyklub med rødder i Rødovre.

”Gentofte har en overdækket bane, og vi kan se at mange spillere er taget nordpå for at spille. Hvis vi fik bedre forhold i Rødovre, er jeg sikker på, at mange ville vende tilbage og at det kunne genstarte den kultur, vi tidligere har haft,” lyder håbet fra Cristina Duelund.

Besøg fra udlandet

Ønsket om en overdækket bane er velkendt. Forholdene får dog ikke de lokale djævle til at kaste hockeystavene i ringen.

”Vi er en klub, hvor sammenholdet og de sociale elementer fylder meget. Vi brænder for sporten og selvom det uden tvivl ville være fedt med et klubhus og en overdækket bane, forhindrer det os ikke i at spille eller lave arrangementer,” siger Duelund, der var en af arrangørerne, da Veterans European Cup blev afviklet i sommer i Rødovre med hold fra Danmark, England, Tyskland og Schweiz.

”Det var hårdt arbejde, men rigtig sjovt at være arrangør af et stort stævne med udenlandske hold. Det viser, at vi er mange, der brænder for sporten lokalt,” siger Cristina Duelund om mesterskaberne.