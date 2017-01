Hygger med håndværk og hinanden

Vandværket er ikke en ungdomsklub med et vandet navn. Selvom jargonen kunne være hentet direkte ud fra en ungdomsklub, og de mange kreative værksteder har meget tilfælles med de aktiviteter, der også skal få de unge op fra sofaen.

Men i vandværkstedet er det pensionister, der hygger sig med håndværk og hinanden.

”Det er bedre at komme ud af lænestolen, end at dø langsomt,” siger Erik Hildebrandt, der var med til at starte Det åbne værksted Vandværet for mere end ti år siden.

Vandværket er et brugerstyret værksted for alle borgere.

”Dog primært pensionister og efterlønsmodtagere,” griner formand Esther Haugaard.

Hun står selv for møbelpolstring og lærer fra sig af det gamle håndværk til et hold af aktive kvinder,

ligesom mange af de andre med fagkundskaber gør.

”Man kan komme og lave sine egne ting i vores værksteder, eller man kan blive en del af et hold, hvor man går sammen. Derfor har vi også stor succes med alt fra smykkeværksted og patchwork til tegning, maling og elektroniske værksteder,” forklarer hun.

Værksteder for enhver smag og behag

Kigger man indenfor i Vandværket møder man da også hurtigt folk, der har gang i metalværkstedet og en strikkecafé, men det betyder ikke, at der i et af de andre rum ikke er pensionister, der sysler med en læsekreds eller øver sig på computerne i datastuen.

”Her er noget for enhver smag, og det giver et helt unikt fællesskab at komme her fast. Der er ikke undervisning som sådan, men vi hjælper hinanden og alle har gode fiduser, de har bygget op gennem et langt liv. Derfor har vi også mange hundrede medlemmer, men der er også plads til flere. Især mænd, der kan holde kvinderne lidt i skak,” griner Esther.

Folkelig jargong

I mellemtiden når Erik Hildebrandt lige at vise, at den sag klarer han da meget godt:

”Damerne har både styr på trekanter og firkanter,” griner han lummert til stor begejstring for et rum fyldt med kreative kvinder.

”Det er vores andet hjem. Det er rart at have en sludder og et godt grin at komme ned til, så vi holder hinanden op på det. Faktisk så meget at børne-

børnene ikke må blive

syge om tirsdagen, for der har vi ikke tid til at passe dem,” bliver Inger, Kimie, Lis og Lisbeth enige om, mens de sender Erik tilbage til jernværkstedet.