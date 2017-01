Elever vil have fingre i dit affald

Dit gamle habengut kan få nyt liv, når et samarbejde mellem Genbrugspladsen, Miljø-

kontoret og Tinderhøj Skole samler kasserede ting sammen til et projektarbejde.

”Formålet med projektet er at lære eleverne om både materialekendskab til faget billedkunst, men også om genanvendelse, affaldssortering samt se ressourcer og potentiale i forskellige materialer til de naturfaglige fag,” fortæller Anne Mette Glarbo Sieber, grønprofil koordinator på Tinderhøj Skole.

Projektet er en del af udviklingen og manifestationen af skolens nye profilering som ’Grøn Skole’ og et første indledende samarbejde med Teknisk Forvaltning og Genbrugspladsen

”Vi vil gerne have donationer fra borgerne af ting, de alligevel havde tænkt sig at smide til genbrugspladsen, som eksempelvis bøger, service, knagerækker og lamper,” forklarer Anne Mette Glarbo Sieber.

Genbrug på skolen

Det er dog ikke kun eleverne, der skal besøge Genbrugspladsen. Projektet betyder nemlig, at Genbrugsstationen ikke kun formidler til skoleklasser på pladsen, men også formidler om genbrug og genanvendelse ude på skolen.

”Projektet hjælper også servicemedarbejderne på stationen med at få en anden kontakt til brugerne. De ser jo ofte gode, brugbare ting, som de sagtens kan se potentiale i, og nu kan spørge om tingene må komme videre,” siger Anne Mette Glarbo Sieber og tilføjer:

”Dermed får borgerne en alternativ mulighed for at give deres kasserede ting nyt liv samtidig med, at eleverne på Tinderhøj Skole får gjort deres læring om skraldekunst, genbrug og ressourcer håndgribelig.”