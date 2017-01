Styrmand Carlsen: Alle mand steppede gevaldigt op

Rødovre Mighty Bulls slog Odense Bulldogs efter straffeslag, og satte dermed to point på kontoen. Tidligere har Rødovre manglet lederskab, men en fyring på trænerposten og ændring på kaptajnposten har skabt ild under skøjterne hos Rødovre Mighty Bulls.

”Alle mand steppede gevaldigt op i dag, der er 20 ledere derude i dag. Som jeg husker, er det den bedste kamp vi har spillet i år. Vi skulle have haft alle tre point, men det er fantastisk at vi fortsætter, selvom pucken ikke er med os,” lyder det fra Rødovre Mighty Bulls kaptajnen Nicklas Carlsen.

’The Viking Warrior’ Mike Daugulis var oppe mod sine gamle holdkammerater, som han havde indtil flere bataljer med på isen.

”For at være ærlig, så var det lige meget hvem vi spillede mod, vi skulle bare have point og det fik vi.. Men selvfølgelig var det godt at vinde over dem,” griner Mike Daugulis, der glædede sig over at have brudt Odenses sejrsstime på 10 sejrer i streg.

Odense Bulldogs målvogter Tadeas Galansky stod fuldkommen fantastisk og var klart kampens bedste ishockeyspiller.

”Han stod virkelig godt. Vi havde et ton af chancer, men han havde nogle store redninger. Det kunne være blevet til tre point til os, men jeg vil også rose vores egen målmand Chris for at stå et fantastisk straffeslag,” siger Daugulis, som bakkes op af styrmand Carlsen.

”Vi prøvede at forblive positive og skyde på mål. Det gav pote til sidst, selvom han stod rigtig godt.”