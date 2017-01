Stor familie med vokseværk

At være frivillig i en fodboldklub er som at være en del af en lille familie. I Orient har de frivillige trænere og ledere imidlertid gjort deres arbejde så godt, at begrebet ‘en lille familie’ slet

ikke dækker den succes, som Orients ungdomsafdeling nyder på grønsværen.

Her har man det sidste år oplevet en sand medlemseksplosion blandt de yngste årgange.

”Vi har gentænkt den måde vi laver ungdomsarbejde på helt ned til vores smølfehold, hvor forældre og børn kommer og spiller sammen, når det passer ind i deres program. Det giver glæde og knytter familierne til klubben. Det er utrolig afgørende for den måde Orient hænger sammen på. Vi skal tilbyde noget, de andre klubber ikke kan tilbyde, og det er sammenhold og fællesskab hånd i hånd med sports-

lige udfordringer,” fortæller fodboldklubbens formand, Micki Strømlund.

Har tænkt det hele om fra start af

En ny indsats med at slå pige-årgangene sammen på tværs har også båret frugt, og klubben står nu stærkt i forhold til at lukke det katastrofale hul mellem ungdoms- og senior-

afdelingerne, som man har haft i årevis.

”Der er et spring fra U13 til seniorfodbold, og det er svært at holde på spillere, når der ikke er noget at se frem til. I denne uge starter vores nye seniortræner til gengæld, og så kommer der igen konkurrence om pladserne på vores bedste hold. Samtidig har de unge

årgange et så godt sammenhold, at de kan tage rejsen op ad sammen,” mener Micki Strømlund.

Han smiler lidt af, at livet i Islevs lille fodboldoase er blevet vendt på hovedet på grund af succesen blandt de yngste boldspillere.

”Normalt er det fædrene, der tager deres børn med til fodbold, men på grund af de blomstrende ungdomshold har vi nu endelig fået lidt bredde på seniorholdet og også fået oldboyshold og oldgirls. Det er børnene, der giver deres forældre blod på tanden,” siger han og tilføjer:

”Igen noget der smitter positivt af på det frivillige arbejde og deltagelsen i vores mange arrangementer. Det er dem, der gør Orient til, hvad den er i dag. En stor familie.”