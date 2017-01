Klassisk debat om udvidede åbningstider

Nu bruger Martin Møland Nielsen (MMN) fra de lokale Radikale så julen som anledning til at rejse debatten om dagtilbuddenes åbnings-

tid. Og MMN har da også helt ret i, at der er forældre, hvor arbejdstid og åbnings-

tid ikke matcher, og hvor der derfor er udfordrin-

ger med at få hverdagen til at hænge sammen. Det er naturligvis ikke noget nyt fænomen, hvilket dog er en ringe trøst for de berørte familier.

Personalenormering

Ændrede åbningstider er både et økonomisk- og et kulturelt spørgsmål. Hvis åbningstiderne generelt skal udvides, vil det typisk koste flere penge. Primært fordi det vil kræve flere medarbejdere, hvis ikke personalenormeringen skal forringes ved den ekstra åbningstid.

Enkelte kommuner har med ringe held forsøgt med såkaldt modulpasning, hvor forældrene dels betalte for deres reelle pasningsbehov, og hvor man dels forsøgte at placere medarbejdernes arbejdstid efter forældrenes indmeldinger af, hvornår deres børn havde behov for pasning. I praksis har denne type modeller imidlertid vist sig ikke at fungere.

Forskudte åbningstider

Forslaget om at lave forskudte åbningstider på tværs af kommunens institutioner, som MMN foreslår, vil også betyde yderligere udgifter.

Det skyldes dels ekstra udgifter til løn uden for normal arbejdstid, og dels at det planlægningsmæssigt vil være vanskeligt at udnytte kapaciteten så effektivt, som det sker i dag, da der typisk vil være perioder med meget få børn. Det er et mønster, der ses i de kommuner, som i dag har denne type pasning, fx i weekender. Døgnåbne institutioner, som MMN foreslår, er naturligvis også en dyr løsning, hvilket bunder i de samme årsager, som jeg netop har nævnt ifm. de forskudte åbningstider.

Der er ingen tvivl om, at udvidede åbningstider vil være en god idé for nogle familier. Det er imid-

lertid vigtigt i givet fald at forholde sig til, hvor pengene skal komme fra. I den forbindelse har jeg

ikke meget fidus til MMN´s påstand om, at det øgede arbejdsudbud vil give flere skatteindtægter. Der er behov for mere konkrete finansieringskilder.

Få ønsker skævt

Som nævnt mener jeg også, at ændrede åbningstider er et kulturelt spørgsmål. I Danmark er det meget få familier, som i dag i praksis ønsker at have deres børn i dagtilbud uden for de traditionelle åbningstider. Når forældre bliver spurgt om udvidede åbningstider er ønsket forholdsvis stort, men hvis der så åbnes op for muligheden, er der forsvindende få der benytter sig af den.

Det er også derfor, at fx Aalborg Kommune, der havde en døgnåben institution på et tidspunkt lukkede ned for den. Og det er derfor, at institutioner i København med døgnåbent eller ’skæve’ åbningstider har få børn til-

knyttet.

Der er ingen tvivl om, at hvis kulturen på pasnings-

området ændrer sig, så det fx kommer til at ligne kulturen i Sverige, så skal vi naturligvis som kommune følge med.

Og vi skal også hele tiden overveje, hvordan vores tilbud kan matche foræl-

drenes behov. Men vi skal også være villige til konkret at finde de penge, som en udvidet åbningstid koster, og derved prioritere andre områder fra. Det er ikke nok at blive grebet af julestemningen.