Jeg glæder mig i denne tid

Man må håbe, at de ansatte ikke bor i Rødovre Kommune og har yngre børn. For selvom vi tit bryster os med Rødovre Centrum, har kommunalbestyrelsen ikke prioriteret at give de ansatte pasningsmuligheder for deres børn, som matcher åbningstiderne i Centeret. De samme pro-

blemer har andre forældre med arbejdstider, der ikke ligger i tidsrummet 6 og 17 eller 16 om fredagen, hvor Rødovres daginstitutioner har åbent.

Jeg er helt med på, at der stadig er mange håndværkere, som bor i kommunen, hvor arbejds-

tiden matcher behovet. Men kommunen har ikke fulgt med udviklingen. Der er fx sygeplejersker, politibetjente og sosu-assistenter og nu butiksansatte, der arbejder på alle tider af døgnet og vi har mange kontoransatte, som først møder på arbejde klokken 9 eller senere og arbejder længere end til klokken 17.

Da jeg var dreng og boede i Islev arbejde min mor også i Centeret, men dengang kunne min far eller min mormor, der boede i nærheden, passe mig. Men familiestrukturen er ændret, vi har mange enlige forældre og de bedsteforældre som kunne aflaste, arbejder nu selv.

Pasning efter kl. 17

Forældrene finder selv ud af det, kunne modargumentet være. Ja, naturligvis. De har jo ikke andet valg. Men løsningerne er ofte ikke hensigtsmæssige, især kvinder vælger at gå på deltid for at kompensere for de manglende pasningsmuligheder, med manglende karriere- og lønudvikling som følge.

Udover ligestillingspro-

blemet betyder det også, at vi alle går glip af den skatteindtægt, som et fuldtidsarbejde giver. Andre vælger helt at forlade faget eller branchen. Fx hos Dansk Handel og Service hvor fortvivlede medlemsvirksomheder ofte ringer ind og fortæller, at medarbejdere må sige op, når de efter barsel opdager, at kommunernes pasningstilbud ikke er beregnet for borgere, der er på arbejde ret meget senere end klokken 16 eller 17.

Vil ånde lettet op

Pasningstilbuddene i Rødovre kommune skal derfor tilpasses og understøtte borgernes og erhvervslivets behov, det er ikke dem, som skal indrette sig efter kommunen. Naturligvis kan der stilles spørgsmål ved, om vi i Rødovre Kommune har brug for en døgnåben institution alene for egne borgere, men ville det ikke være åbenlyst at samarbejde med nabokommunerne om en sådan?

Institutionerne i Rødovre har påfaldende ens åbnings- og lukketider. Hvorfor dog ikke have institutioner som har mere forskudte åbningstider? Jeg selv skulle møde klokken 9, men afleverede mine børn tidligt, da de ellers ville komme efter dagens aktiviteter på daginstitutionen var begyndt. Men hvorfor ikke have institutioner som først åbner kl. 8 eller kl. 9 og lukker senere?

Det vil give bedre tid til en hyggelig start på morgenen for børn og forældre og hindre at mange stresser på arbejdet alene for sveddryppende at kunne nå at hente børnene inden klokken 17. Jeg tror, at mange forældre vil ånde

lettede op med mere fleksible åbnings- og pasningsmuligheder og at efterspørgslen helt af sig selv vil vise sig.

Forældre i butik

Det kan naturligvis komme til at koste ekstra penge og kræve en lokal arbejdstids-

aftale mellem kommunen og BUPL. Men det øgede arbejdsudbud vil give flere skatteindtægter og tiltrække familier, hvor forældre insisterer på at arbejde fuldtid. Dertil kan vi ikke i kommunen blive ved med at lukke øjnene for en udvikling, hvor flydende arbejdstid bliver mere og mere udbredt. Gør kommunen ikke noget for at imødekomme det voksende behov og sikre en ordentlig normering også i ydertimerne i institutionerne, tror jeg at private institutioner tager over.

Dette er ikke et problem i sig selv, men det bliver det, hvis det er pengepungen som bestemmer om vores børn kan få kvalificeret pasning eller ej. Vi må trods alt insistere på, at alle børn får lige muligheder, særligt når vi ved hvor vigtige de første år i et barns liv er for barnets udvikling og videre liv. Børnepasning er ikke kun en udgift men i høj grad en investering i mennesker og vores fremtid og her skal og må vi finde pengene, så familierne kan få arbejds- og familieliv til at hænge sammen og give børnene det bedst mulige afsæt for et godt liv, også når forældrene er butiksansatte.

(Redigeret af red.)