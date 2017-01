Tag din diabetes alvorligt

Har du diabetes? Så har du sikkert mange spørgsmål om, hvordan du kan få et bedre liv med sygdommen for eksempel i forhold til motion, sund mad, vægttab og meget mere. Det havde Manjit Sing Pawana i hvert fald, da han meldte sig til Rødovre Kommunes rehabiliteringsforløb for diabetikere.

”Jeg fylder 50 år næste gang, og er lige blevet bedstefar, så får man nogle andre tanker om livet. Jeg vil have mest tid med mine børnebørn, og gerne kunne lege og spille fodbold med dem. Derfor tog jeg imod hjælpen fra Sundhedscenteret,” fortæller han.

Husk at røre dig

På temaaftenen den 9. januar klokken 17 i Rødovre Sundhedscenter fortæller praktiserende læge Malene Rahbek Holm om symptomer på type 2-diabetes, hvorfor sygdommen er vigtig at opdage tidligt og hvordan man behandler diabetes. Forløbskoordinator Lone Dellgren præsenterer kommunens rehabiliteringsforløb for borgere med type 2-diabetekere. Og Villy Kofod fortæller om sit udbytte af at have været på kommunens rehabiliteringsforløb og om diabetesforeningens tilbud og arrangementer. Noget som Manjit Sing Pawana nød godt af.

”De har lært mig, hvor vigtigt det er at spise mellemmåltider, så man bedre selv kan regulere sit blodsukker. Men også at motionen er vigtig, uanset om det er løb, cykling eller svømning. Eller sågar bare havearbejde,” siger Manjit.

220wbetes

Ifølge den seneste Sundhedsprofil lever 2.200 rødovreborgere med diabetes. Mange måske uden at få den rigtige hjælp.

”Der er i hvert fald mange, der kommer fra østen, som har svært ved at indrømme, de har diabetes, ved jeg. Jeg synes, det første man skal gøre, er at være ærlig over for sig selv og kontakte lægen, så man kan få og får den medicin, der er nødvendig,” siger Manjit, der opfordrer alle til at tage til temaaftenen om diabetes og takke ja til et rehabiliteringsforløb.

”Rehabiliteringen tager udgangspunkt i dit behov og kan bestå af fysisk træning, sygdomsspecifik undervisning, rygestopkurser, kostvejledning og undervisning i at lære at leve med type 2-diabetes. Du skal være indstillet på at møde op hver gang og på at træne hjemme flere gange ugentligt. Det er også vigtigt at føre dagbog over din motion, eventuelt blodsukkerværdier og arbejde aktivt med dine individuelle mål,” siger Lone Dellgren, forløbskoordinator i Rødovre Kommune.