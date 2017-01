Tre profet-vindere

Igen i år må flere deltagere dele 1. præmien på seks flasker god rødvin, da tre deltagere var skarpest i at spå, hvad der kom til at ske i Rødovre i 2016. Avisen har dog spædet lidt til, så de alle tre får tre flasker god vin at starte 2017 på.

Hvad de tre vindere ikke kunne spå rigtigt, var vidt forskellige spørgsmål.

Dorethe Nielsen faldt på, at hun ikke troede, kommunalbestyrelsen ville give endnu en godkendelse til udvidelse af Rødovre Centrum, men det skete og udvidelsen er i fuld gang i disse dage. Det anden, som hun missede, var en lidt for positiv tilgang til Rødovre Floorball Club, som hun spåede i DM-finalen. RFC endte med at tabe bronze-kampen.



Dorethe Nielsen med sit bevis på at være Årets Profet 2016 i Rødovre.

Preben Riel, som er en ildsjæl i kommunen, både i foreningslivet og i det politiske liv, ramte forkert på, at han troede kælkebakken bag Rødovrehallen ville stå klar til brug til tiden, som var den 1. juni. Det skete ikke og så var han modsat pessimistisk omkring skydehallen til ishockeyspillerne, men det skulle han ikke være, for den står klar til brug.



Preben Riel havde også 11 rigtige, så han deler æren som Årets Profet med Bjarne Hansen

og Dorethe Nielsen.

Bjarne Hansen er vores deltager nummer 1, da han har indleveret 10 kuponer. Den ene var tæt på at ramme plet, men han missede disse to: Han spåede, at RHs damer ville forblive i 1. division og at RFC ville komme i DM-finalen, så der var han lige vel optimistisk på sportens vegne.

De 13 spørgsmål og svar

1) Borgmester Erik Nielsen har forladt sin post som næstformand i KL, men vil han også forlade posten som borgmester i 2016?

Nej, Erik Nielsen er stadig borgmester og stiller også op til kommunalvalget til november.

94% svarede rigtigt

2) Vi er i dag 37.997 borgere i Rødovre. Vil vi være mere end 38.100 borger den 31. december 2016?

Ja, den 31. december var vi 38.342 borgere, som er en stor forøgelse af indbyggertallet sammenlignet med de foregående 10 år. Det er især en pæn forøgelse, fordi de nye store boligområder endnu ikke står klar til indflytning.

80% svarede rigtigt

3) Vil der blive vedtaget en lokalplan for Stationscenteret i 2016?

Nej, forløbet omkring lokalplanen er i fuld gang, og det må forventes afsluttet i første halvår af 2017, men man ved aldrig, når det gælder politik.

34% svarede rigtigt



Der er endnu vedtaget en lokalplan for Stationscenteret, men det sker efter al

sandsynlighed i 2017.

4) Vil vi i Rødovre skulle til stemmeurnerne i 2016?

Nej, sidst vi stemte var om Restforbeholdet under EU. Det var i august 2015.

78% svarede rigtigt

5) Vil byggeriet på Tivoli-grunden blive påbegyndt i 2016?

Nej, første spadestik er endnu ikke taget. Living homes, som står for salget af lejlighederne, forventer, lejlighederne er indflytningsklar til april 2018. Der er priser op til 8 millioner kroner, men så får man også 151 m2 at boltre sig på samt en stor tagterrasse med udsigt over Damhussøen og hovedstaden.

43% svarede rigtigt



Der vil snart skyde boligblokke op på Tivoli-grunden, men første spadestik er

endnu ikke taget.

6) Vil kommunalbestyrelsen godkende en ny udvidelse af Rødovre Centrum i 2016?

Ja, der blev givet grønt lys af udvidelsen af kommunalbestyrelsen den 31. maj. Ikke mange dage efter gik udvidelsen i gang, og det fortsætter til oktober 2017, hvor 600 nye parkeringspladser, 20 nye butikker og godt 5000 nye kvadratmeter står klar.

69% svarede rigtig

7) En ny og moderne helårs kælkebakke er planlagt til maj måned, men vil den klar til brug den 1. juni 2016?

Nej, den var færdig-bygget, men var ikke klar til brug, fordi hældningen ikke var stejl nok. Hvad skal man bruge en kælkebakke til, når man ikke rykker sig ud af stedet?

55% svarede rigtigt

8) En skydehal til ishockeyklubben blev lovet og planlagt ved sidste kommunalvalg. Vil den stå klar til brug i 2016?

Ja, den er færdigbygget og bliver brugt flittigt af ishockeyspillerne.

45% svarede rigtigt

9) Vil der komme officielt royalt besøg i Rødovre i 2016?

Nej, ingen af de kongelige slog et smut forbi vores aflange kommune i løbet af 2016. De ved simpelthen ikke, hvad de går glip af.

72% svarede rigtigt

10) Vil stortalentet Tobias Hyttel opnå en medalje ved EM i taekwondo?

Nej, han slog og sparkede sig til en plads i kvartfinalerne, hvor han desværre tabte til en tysker, efter en omstridt kendelse otte sekunder før tid, som gik imod rødovrekæmperen.

55% svarede rigtigt

Tobias Hyttel sparede sin tyske modstander i hovedet, billedet, men meget tvivlsomt blev sparket underkendt.

11) Forbliver RHs 1. divisions kvinder i 1. division?

Nej, de røg ærlig talt ud med et brag.

38% svarede rigtigt

12) Vil Rødovre Mighty Bulls spille sig i semifinalerne?

Nej, Mighty Bulls var ellers tæt på, men de manglede marginalerne, da de tabte tre ud af tre kampe i de kampe, der endte i overtid mod Esbjerg, der senere blev Danmarksmestre. Totalt tabte Rødovre kvartfinale-serien med 2-4.

49% svarede rigtigt

13) Vil Rødovre Floorball Clubs herrer spille sig i DM-finalerne?

Nej, det blev til et nederlag i semifinalerne til Benløse.

45% svarede rigtigt

Vi har forgæves forsøgt at få fat i Bjarne Hansen så han også kunne blive hyldet, men uden held. Der står selvfølgelig vin og venter på ham heroppe på avisen.