Salget er startet på Tivoligrunden

Det omdiskuterede boligprojekt på Damhus Tivoli-grunden gik før jul ind i en ny fase. Den store grund ved Damhussøen er strippet for de gamle forlystelser og før jul rykkede ejendomsmæglerne

Livings Homes ind på grunden med en mobil salgsstand, hvor interesserede købere kunne komme til såkaldt ’presale’.

Det er Living Homes, der skal stå for salget af de 45 kommende townhouses og ejerlejligheder for ejerne af grunden, ejendomsselskabet Proximus A/S, der købte det ramponerede tivoli i december måned 2015. En ny lokalplan gør det i dag muligt at bygge boliger på grunden, og kort før jul modtog Proximus en byggetilladelse fra Rødovre Kommune. Proximus’ administrerende direktør, Jes J. Petersen, regner med at byggeriet vil begynde i 1. kvartal i år.

”Vi mangler stadig lidt projektering, men forventer at gå i gang inden længe,” siger han.

Til de kræsne

Priserne for de 45 ejerligheder og townhouses spender bredt. Den billigste bolig kan erhverves for 4.399.000 millioner kroner, mens den dyreste bolig koster 7.999.000 millioner kroner.

Hvis man skal tro Living Homes salgstekst på deres hjemmeside, vil kræsne købere falde til i DamhusParken, da hovedstad og hyggeligt gadekærsmiljø mødes.

En pris på otte millioner kroner for en bolig er ikke hverdagskost i Rødovre, men, ifølge kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk Birgit Daetz, er der mange, der er villige til at betale mange millioner for at bo på tæt på vand og by.

“Byen udvider sig hele tiden, og dette projekt er til de kræsne købere. Det er ikke mange steder i København, hvor man kan købe en bolig og få udsigt over vand. Mange vil være interesserede i at købe et hus med kombinationen af grønne områder, vand og i kort afstand til byen,” siger Birgit Daetz, der ikke tror, at køberne går synderligt op i om postnummeret hedder 2610.

Hos Living Homes er det også den fornemmelse ejendomsmægler Peter Norvig sidder med.

”Det kan godt være, at der står 2610 på postnummeret, men for os er det København. Beliggenheden er perfekt og der er ikke postnummerfnisser, som man tidligere har oplevet det,” siger Peter Norvig, inden han oplyser, at foreløbig 10 kunder har reserveret boliger i DamhusParken.

”Det er blandt andet tre af vores penthouselejligheder,” siger han.

Adgang til søen

Da Gröning Arkitekter fremlagde planerne for DamhusParken på et borgermøde på Ørbygaard i januar måned 2015, var planerne illustreret med et billede fra sø-

siden, hvor der var adgang fra Damhussøen og ind i DamhusParken. Det fik Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Morten Kabell (Ø), til at reagere.

”Damhussøen er fredet, og jeg kommer ikke til at acceptere en omgåelse af fredningen,” udtalte han blandt andet i Lokal Nyt.

Siden har der været drøftelser om en adgangsvej fra søen og ind i det nye boligbyggeri, men foreløbig er intet besluttet.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra Morten Kabell i sagen, men det har ikke været muligt.