Kommunen tager skraldet

Sorteret affald er guld værd og siden 2013 har Rødovre Kommune, som en af de første i Vestforbrændings opland, leveret affald, som er sorteret, til det store forbrændingsanlæg i Glostrup.

Den nye skraldeordning havde børnesygdomme, men siden affaldsbeholderne fik monteret knækfrie håndtag, har skraldeordningen været en gevinst for miljøet og for kommunekassen.

Fra 2019 kan ordningen vise sig at blive en endnu bedre forretning for Rødovre Kommune. En enig kommunalbestyrelse har godkendt, at Rødovre Kommune kan arbejde videre med løsninger, der kan gøre affaldsindsamlingen billigere. En af løsningerne er selv at byde på opgaven med at hente skrald og dermed hjemtage affaldshåndteringen.

Stor besparelse venter

I 2015 betalte Rødovre Kommune 14,9 millioner kroner for at få hentet borgernes affald og kørt det til Vestforbrænding, men en undersøgelse for efteråret 2015 viser, at Rødovre Kommune kan spare 1,7 millioner kroner ved at ordne skraldet selv.

Det vil betyde, at der skal oprettes et parkeringsareal til renoveringsbilerne og etableres mandskabsfaciliteter. Teknisk Forvaltning vurderer, at det rigtige ’skralde-setup’ vil koste små fire millioner kroner og at Tæbyvej 77 kunne være en ideel placering.

I første omgang har Kommunalbestyrelsen godkendt, at Teknisk Forvaltning kan arbejde videre med diverse muligheder. Den nuværende affaldskontrakt med den private vognmand udløber først i 2019, men Rødovre Kommune skal allerede i 2017 beslutte, om kommunen skal byde med, når affaldsindsamlingen sendes i udbud.

”Med det mål, at få en mere smidig ordning, vil vi derfor gennemføre en analyse af økonomien, hvis kommunen selv etablerer en afhentningsordning med eget materiel og personale. De umiddelbare vurderinger fra et konsulentfirma tyder på, at der vil være en vis besparelse,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Svend Erik Pedersen.