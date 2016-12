Beæret ny kaptajn: Det afspejler vores situation

Rødovre Mighty Bulls spillede den bedste kamp længe set, men tabte alligevel til Gentofte Stars i overtid.

”Selvfølgelig er det pisse irriterende, og afspejler den situation vi er i. Men forskellen på i dag og de andre gange er, at alle kæmper røven ud af bukserne. Det er en positiv reaktion. Det er den måde vi skal spille på,” lyder det fra Rødovres nye kaptajn Nicklas Carlsen.

Rødovre førte 2-0 efter en halv times spil, men derfra gik dampen af kedlen.

”Jeg tror måske, at 2-0 målet giver os en lille sovepude. Det har vi ikke råd til. Alle point er vigtige for os,” siger den rutinerede Morten Andreasen.

Rasmus Astrup tredoblede sæsontotalen med to scoringer i dag.

”Det var to nemme mål. Vi har fået lidt hjerte og vilje ind til kampen i dag. Det er måske svært at vinde en hjemmebanekamp med kun to mål,” rationaliserer Rødovres eneste målscorer Rasmus Astrup, der ser positivt på ændringerne på de ledende sportslige poster i klubben.

Ny kaptajn

Nicklas Carlsen har fået det berømte C på brystet i stedet for Jannik Karvinen.

”Ikke et ondt ord om Jannik, han har været vores kaptajn, men er måske ikke den, der siger allermest i omklædningsrummet. Det er ikke fordi Jannik har været en dårlig kaptajn, men fordi vi prøver at starte noget nyt,” siger Nicklas Carlsen, som kalder det en kæmpe ære. Han bakkes op af Rasmus Astrup.

”Han siger nok lidt mere i omklædningsrummet, end Jannik gør, og det er dér forskellen er.”

Fit for Fight

Morten Andreasen var tilbage på isen igen efter en længerevarende skadespause.

”Det var ikke helt meningen, at jeg skulle spille i dag, men vi blev enige om, at bare jeg var med på bænken kunne, det give noget gejst, for det manglede der i går i Gentofte,” fortæller truppens ældste Morten Andreasen, som har pakket skulderen ind i is.

”Jeg er kommet tilbage før tid. Det viser at jeg har haft en god stab omkring mig og selv gjort hvad jeg kunne,” lyder det fra rutinerede Andreasen.

Efter dagens kampe resterer der 17 spillerunder, Rødovre har ni point op til Esbjerg og den nederste slutspilsplads.

”Vi starter fra nul, og skal kæmpe røven ud af bukserne fra nu. Selvfølgelig tror vi på det, ni point: det er tre kampe, og spiller vi med denne intensitet og fight, så er jeg sikker på, at vi nok skal vinde kampe,” siger den nyudnævnte kaptajn Nicklas Carlsen.