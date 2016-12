Fightervilje belønnes med et point

Rødovre Mighty Bulls vs. Gentofte Stars: 2-3 (1-0, 1-2, 0-0, 0-1) OT

06:57 1-0 Rasmus Astrup (Mads Carlsen og Matthias Martini Asperup)

24:03 2-0 Rasmus Astrup (Matthias Martini Asperup og Sebastian Thornberg Bergholt) PP1

35:03 2-1 Joonas Reikkinen (Teemu Virtala og Marko Virtala)

38:27 2-2 Marko Virtala (Anders Fisker) SH1

61:19 2-3 Cameron Spiro

Udvisninger

RMB: 2x2min. – GS: 4x2min.

Skud

16-23

Tilskuere

1143

Siden gårsdagens 3-1 nederlag til Gentofte Stars er det gået stærkt i kulissen hos Rødovre Mighty Bulls. Cheftræneren Jesper Duus fik fyresedlen, Nicklas Carlsen overtog anførerbindet fra Jannik Karvinen, og truppens ældste spiller Morten Andreasen var tilbage på is.

Bookmakerne havde Gentofte som smal favorit til dagens opgør, men det skulle vise sig at være en ganske kortvarig favoritrolle. For efter syv minutters spil, sendte Rasmus Astrup sin blot anden sæsontræffer i netmaskerne. Det var Rødovres ottende skud på mål, hvor Gentofte blot stod noteret for en enkel ganske ufarlig afslutning.

Varselsskud

To minutter før periodepause bragte dommerne jævnbyrdigheden tilbage i lokalbraget ved første at udvise Jannik Karvinen for en hooking, dernæst Sebastian Bergholt for en høj stav i hoftehøjde. I godt halvandet minutters tomandsundertal kom Matthias Asperup imellem mange slagskud, og kan se frem til blå mærker i morgen. Tættest på scoring var Jesse Jyrkkiös sus af et slagskud, der tog overliggeren.

Når Gentoftes dobbelte powerplay blev forpurret, må det have gjort ekstra ondt, da Rasmus Astrup scorede til 2-0 på en aflevering af Matthias Asperup i powerplay.

Det var dog en af Gentoftes mange finner, der var næste mand på måltavlen, da Joonas Reikkinen sneg pucken ind bag Chris Carrozzi.

Udligningen kom ud af det blå

Bedst som Rødovre var kommet i overtal, glemte iskrigerne at kigge baglæns, så Marko Virtala kunne fuldkommen upresset skyde gummiskiven via sammenbøjningen i netmaskerne.

Spændingen var intakt forud for tredje periode, hvor hver af mandskaberne havde haft overtaget i hver deres periode, og derfor var 2-2 stillingen ajourført med spil og chancer.

Nerverne sad uden på spillerdragterne, og trods mange store chancer, så ingen af mandskaberne ud til at turde afgøre kampen i den ordinære spilletid.

Til gengæld var Cam Spiro ikke bange for at score på sin første chance i overtiden, og Gentofte tog derfor to point, mens Rødovre måtte nøjes med et enkelt.