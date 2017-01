Fællesskab i mørket

Har man mere til fælles med mennesker, man ser film med, end det man lige har set? Det spørgsmål har ÆldreSagens SeniorBio stillet 11 år i træk, og hvert år svarer mere end 100 seniorer “ja” ved at melde sig ind i den brede filmklub med de smalle film.

“Alt det vi gør, gør vi, fordi vi nyder at sidde sammen og have de samme ting at snakke om, hvad enten det er glæder eller sorger,” siger Yvonne Jørgensen, formand for ÆldreSagen i Rødovre og initiativtager til SeniorBio.

Sorger er der masser af.

“Jeg kan selv huske det fra dengang, da min mor blev ældre. Det kunne godt føles lidt belastende, at der altid var noget trist, vi skulle snakke om. Der var altid en ven, der havde mistet livet eller nogen, der var alvorligt syge. Ved at man er sammen med

ligesindede, så bliver både sorger og glæder meget nemmere at mødes om,” siger Yvonne Jørgensen og fortsætter:

“Der spiller filmuniverset en helt unik rolle, fordi det samler os om nogle følelser, som vi på en måde godt kender fra vores eget liv, men som alligevel er anderledes og nemmere at snakke om efter filmen.”

Svært at vælge

ÆldreSagen har, som en af de absolut største foreninger i Rødovre, mange forskellige underaktiviter, hvor SeniorBio kun er en af mange, men den er alligevel vigtig. Ikke mindst for de 100 filmelskere, der står i kø for at købe billet til de fire film, som er en del af pakken.

“Man betaler 180 kroner for fire film, og så er det op til en selv, om man vil komme og se dem alle. De bliver vist den første lørdag i hver måned, og jeg skal hilse og sige, at der er rift om sæderne i salen, for det er nogle gode film,” lover Yvonne Jørgensen.

Hun har da også selv valgt dem.

“Jeg får hjælp af kulturhusets personale til at vælge, da de har en del ekspertise, men ellers gør jeg meget ud af at læse om film og måske se nogle af dem på forhånd. Det behøver ikke at være premierefilm i SeniorBio, mange kommer for at se en god film i et godt selskab, og så behøver det ikke at være den nyeste,” siger Yvonne Jørgensen. Hun fortsætter:

“Medlemmerne kan godt lide film, man kan diskutere bagefter, men også film fra andre lande end Danmark. Det er ikke fordi, danske film ikke er gode, men det her er vores måde at komme lidt ekstra langt væk på. Så lærer man en masse om et andet land og føler, man oplever deres kultur og liv på en anden måde.”

Godt med kaffe

Hvis filmene ikke falder i medlemmernes smag, er der ikke nogle steder at gemme sig. Det skulle da lige være i vrimlen af kaffedrikkende gæster.

Efter filmen er der nemlig altid kaffe og wienerbrød med i prisen.

“Når man kommer op fra biografens mørke og ind til en sal med gammel dansk kaffe og wienerbrød, sker der noget inde i kroppen. Man får lyst til at snakke, grine og græde. Det gør vi så. Det er faktisk næsten det vigtigste af det hele,” mener Yvonne, der ret så tit må lytte til medlemmernes meninger om filmene.

“De fleste er glade, og der er altid folk i kø til billetterne, men derfor kan man jo godt have sin mening om en film,” understreger hun.

SeniorBio er blevet et fast indslag i Viften, hvor de ansatte i kulturhuset godt ved, de skal stå klar med ekstra meget varm kaffe.

“Vi hygger os sammen. I starten var der ikke så mange, der blev til kaffen og diskussionen, men nu er der fuldt hus hver gang,” siger Yvonne Jørgensen, der står klar med billetter til den næste filmsæson den 7. januar klokken 11.

Klokken 12 bliver den første af de fire film vist.