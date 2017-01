Nytårsforsæt kan klares på 24 minutter

I en travl hverdag er hurtige og effektive løsninger, også på nytårsforsættet, en kærkommen gave.

Er du også en af dem, der har lovet at være mere

sund i januar, kan du heldigvis nøjes med 24 minutters træning ad gangen, lover Loop Fitness.

Igen er den lille lokale fitnesskæde klar med et effektivt fitnesskoncept til almindelige mennesker, der ved, de er nødt til at træne, men ikke kan eller vil bruge for meget tid på det.

”LOOP bygger på et enkelt men effektivt træningsprogram, hvor hele kroppen trænes igennem på 24 minutter. Træningen foregår i 16 stationer placeret i en cirkel,” forklarer leder af centeret på Højnæsvej, Morten Pyndt.

”Medlemmerne er ikke afhængige af faste tider eller indviklede træningsprogrammer, men har mulighed for at komme, når de har tid, og springe ind i træningscirklen et vilkårligt sted,” tilføjer han.

Træning i afslappede rammer

Et andet vigtigt element i LOOPs koncept er, at atmosfæren i centrene er meget afslappet og uformel. Medlemmerne kan komme, som de er.

”Der er ingen spejle på væggene eller fokus på, om man nu har det helt rig-

tige træningstøj på. Som et ekstra tilbud til kvinder, er der i mange centre også afskærmede cirkler forbeholdt dem, så de kan føle sig afslappede og fokusere på deres træning,” understreger Morten Pyndt, der står klar med et godt tilbud i januar.