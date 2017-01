Forsæt der fortsætter

Så skal vi til det igen. Tiden, hvor vi lover os selv en masse ting, vi ikke kan holde om en måned og i hvert fald ikke om et år.

Et nyt år betyder også nytårsforsæt, og for mange også den slags, der aldrig bliver holdt.

Måske drømmer du om at stoppe med at ryge? Få mere motion ind i en travl hverdag? Få sundere kostvaner? Være mindre stresset? Måske ønsker du at tabe dig? Uanset hvad du ønsker, så er der hjælp at hente i Rødovre Sundhedscenter.

Her kan du få en sundhedssamtale, hvor sundhedsfagligt personale tager udgangspunkt i dine personlige vaner, så du bedst finder din motivation og vej til at få en sundere hverdag i det nye år.

Rygestop

Et af de mest populære nytårsforsætter er altid at kvitte smøgerne.

Tre ud af fire rygere i Rødovre ønsker at stoppe med at ryge, men for de fleste bliver det kun ved ønsket.

For de fleste mennesker er det nemlig vanskeligt at holde op med at ryge på egen hånd. Dine chancer for at blive røgfri er størst, når du får professionel støtte sammen med rygestopmedicin. Ja, faktisk fem gange større!

“Fordelen ved at deltage i rygestopforløbet ’Kom & Kvit’ er, at du ikke er alene om den store forandring. Sammen med andre deltagere kan I udveksle erfaringer og støtte hinanden undervejs,” lyder det fra sundhedscenterets personale, der efterhånden har haft mange gode erfaringer med rygestop sammen med borgerne.

Det er gratis at deltage, men hvis du vælger at bruge nikotinprodukter eller anden rygestopmedicin, skal du selv betale for den. Gennem hele forløbet kan du få støttende sms’er og e-mails samt telefonopringninger.

Vil du i gang med dit rygestop allerede nu, kan du hente app’en E-kvit, der er et gratis, digitalt rygestop-program. Du kan også ringe til Stoplinjen på telefon 80 31 31 31 eller sende en sms med teksten ’rygestop’ til 1231.