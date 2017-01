Støtte til Heerups sten

Rødovrekunstneren Henry Heerup gik i mange forskellige retninger, når han skabte kunst i haven på Kamstrupvej.

Udover skraldemodeller og malerier er han kendt for sine mange finurlige kunstværker i stentøj.

”Faktisk var han stenhugger og han kaldte sig ’hugger’,” fortæller leder af Heerup Museum, Anni

Lave Nielsen, der i de kommende måneder skal arbejde intenst med at færdiggøre bogen om Hee-

rups stenskulpturer.

Alle sten samlet i én bog

I 2016 modtog museet på Rødovregaard 186.000 kroner fra Merla Art Foundation til finansiering af udgivelsen af bogen. Anni Lave Nielsen fortæller, at man med bogen vil for-

søge at skabe det store forkromede overblik over, hvor mange stenskulpturer Heerup har udhugget og hvor i Verden, de er placeret.

En opgave der bliver svær, da Heerup for det første var særdeles produktiv og fordi de står i haver Verden over.

”Det var stenene, der gjorde ham berømt i 30’erne, da han sammen med avantgardekunstnere udstillede skulpturerne, der var abstrakte lidt ligesom Asger Jorn malerier,” siger Anni Lave Nielsen, der er i gang med et stort researcharbejde.

”Heerups sten var ikke signerede, så det er lidt som at gå på opdagelse. Vi er i kontakt med andre museer og kendte

Heerup-samlere, så vi kan få alle stenskulpturerne samlet i en bog,”

siger museumslederen, inden hun tilføjer:

“Vi ved, at der også står mange af Heerup stenskulpturer rundt om i private haver, så det er et omfattende, men spændende arbejde,” siger museumsleder Anni Lave Nielsen om bogen, der forventes at udkomme til sommer.