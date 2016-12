Godt nytår!

Vi var mange til vores juleaften. Der i blandt Aleksander på 4 år. Man siger at julen er børnenes fest….Men med kun et barn under 15 ud af 12 mennesker, synes jeg at det var i mod de almindelig demokratiske regler, at julen skulle være på børnenes vilkår.

Som så mange andre, spillede vi selvfølgelig også pakkeleg. Eller som jeg kalder det ”Tiger-butikkens omsætningsspil”. Jeg kom rigtig skidt fra start. Jeg havde ingen pakker. Der i mod havde lille Aleksander fået tilranet sig en uretfærdig stor andel af pakkerne.

Som den eneste af de ansvarlige voksne, besluttede jeg mig for, at knægten skulle lære, at godt nok er det jul, men pakkespillet er rendyrket ondskab. Så HVER gang jeg slog en 6’er, huggede jeg selvfølgelig en pakke fra knægten. De andre voksne synes jeg var ond, men knægten skulle vel lære spillets regler.

Nå, men uret ringede. Jeg havde ikke een eneste pakke, men Aleksander havde fået ret mange. Nu er jeg ikke en dårlig taber, men jeg synes jo de andre havde forfordelt drengen.

Så kom vi til Risalamanden. Selv om jeg åd mig en pukkel til, så fik jeg IKKE den skide mandel. Endnu engang måtte jeg højlydt protestere mod de mennesker, som får mandlen og så gemmer den. Ikke eet eneste sekund tænker vedkommende på os andre, som æder og æder – og som IKKE har et fitnessabonnement. Aleksanders forældre havde selvfølgeligt sørget for at knægten fik en portionsanretning, hvor i der allerede var en mandel. Hvad fanden er meningen? Den knægt kommer jo aldrig til at forstå Lotto eller uheld! – Og hvad sker der så? Ja,men så sluger ungen sgu mandlen. Og hvad sker der så? Så får han fandme bare en ny!!!

DER blev jeg indebrændt. Så jeg tog resolut raflebærgeret og slog en 6’er, hvorefter jeg råbte til knægten: ”Jeg slog en 6’er, Aleksander. Så giv mig din mandel!” – Knægten gjorde det sgu, og hvis det ikke var for de andre voksne tossers protester, så havde jeg sgu fået 3 kinderæg i mandelgave!

Nå, men det kom jeg rimeligt tomhændet ud af. Derfor er mit eneste nytårsforsæt for 2017, at jeg – i hele december måned – skal have en kogt mandel i lommen.

Godt nytår!