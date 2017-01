Kurdisk kvindekamp er frihedskamp

Hun har fået skåret sit ene bryst af, og kæmpet en kamp mod overmagten før sin død. Nu bliver den rød-

hårede og ubøjelige kvinde samlingspunkt for en hel biografsal, når Kurdisk Kvindeforening holder Nytårskur i Atlas Biograferne. Det er nemlig dokumentarfilmen om Sara, som hun kort kaldes, der skal samle kvinder – og andre interesserede fra hele omegnen.

“Sakine Cansız er en kvinde, som vi har hørt meget om, men som vi ved mindre om, har efterladt en periode af sit liv i historiens sider med bogen ‘My Whole Life was a Struggle’, som er blevet til en inspirerende film,” fortæller ordfører fra Kurdisk Kvindeforening, Muzeyyen Baran.

Hun kommer selv fra Rødovre, og Atlas Biograferne var helt oplagt at vælge som samlingssted.

“Fordi de giver en forening som vores mulighed og plads til den her slags arrangementer,” siger Muzeyyen Baran, der håber, at mange vil komme og deltage i arrangementet.

“Det er vigtigt, vi ikke glemmer kampen for lige-

stilling og retfærdighed. Det handler ikke kun om slør og om, at kvinderne skal ud af køkkenet. Det handler også om, hvordan kurdiske kvinder går forrest i kampen mod ISIS, og det er Sakines kamp med til at vise,” siger hun og tilføjer:

“Det er vores tungeste og mest ærefulde ansvar at formidle hendes liv til nye generationer.”

Stadigvæk brug for kvindekamp

I dokumentaren ‘My Whole Life was a Strugglep’ bliver der fortalt om Sakine, lidt af hende selv, lidt af hendes forældre og søskende, og for det meste af hendes kammerater.

“Kort sagt vil du lære mange ting om, hvad slags et liv der er levet af denne smukke kvinde, der blev myrdet i hjertet af Paris sammen med to af hendes kammerater,” fortæller Muzeyyen Baran. Kurdisk Kvindeforening har 100 medlemmer, så der er også plads til, at andre udefra kan komme med i biografen, hvor der også vil være et kort oplæg.

“Det betyder meget for os, at der kommer andre end bare medlemmerne. Det er en film, som alle bør se, og vi håber, at vores danske venner vil gå godt godt ind i det nye år sammen med os. Kvinder bliver stadigvæk undertrykt, og vi har brug for forbilleder, som det dokumentarfilmen giver os,” siger Muzeyyen Baran fra Kurdisk Kvindeforening, der inviterer alle i biografen den 14. januar for den nette sum af 100 kroner.

Du kan se mere på Facebook ved at søge på Kurdisk Kvindeforening.