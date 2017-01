Værdighedsmillioner til varme hænder

Der var bred enighed om det runde bord i byrådssalen, da Kommunalbestyrelsen sidste år godkendte, hvordan Rødovres andel af værdighedsmilliarden i 2017 skulle bruges. Helt præcist har Rødovre Kommune fået tildelt 7.272.000 kroner. Et beløb der vil blive udbetalt hvert år frem til 2019.

Rødovre fik samme beløb til mere værdig ældrepleje i sommer og flere af de indsatser, der blev iværksat sidste år, vil fortsætte i 2017.

”Vi har lagt vægt på livskvalitet og varme hænder,” siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S).

Helt konkret får det særlige demenstilbud på pleje-

hjemmet Engskrænten tilført mere personale i 2017, ligesom der også er afsat penge til et mad- og ernæringstiltag, der med kostvejledning og ernæringsscreeninger blandt andet skal forebygge utilsigtet vægttab hos ældre.

Mere personale

Næsten halvdelen af de 7,2 millioner kroner er afsat til flere ’varme hænder’ i ældreplejen. På Rødovres fire plejehjem vil der blive ansat ekstra personale, der skal skabe mere livskvalitet for byens ældre i tidsrummet fra klokken 16 til 20, hvor der ofte er mange aktiviteter.

”Vi ved, hvor vigtigt det er at skabe ro ved spisetid, og med ekstra personaleressourcer, tror vi, at det vil være med til at øge livskvaliteten,” siger Britt Jensen om fordelingen af de lokale værdighedsmillioner.

Som en tyv om natten

Den såkaldte ’Værdighedsmilliard’ blev til i forbindelse med finansloven i 2016, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev enige om at afsætte én milliard kroner årligt til ældreplejen over en 4-årig periode.

Frem til 2019 vil der rulle små 29 millioner kroner ind i kommunekassen, men de mange øremærkede millioner får ikke socialdemokraterne til at juble.

”Man tager med den ene hånd og drysser lidt med den anden, og det er problemstillingen. Der er hentet midler ud af de kommunale budgetter og der er sågar kommuner, der har måtte afskedige medarbejdere. Bagefter får disse kommuner en pose penge forklædt. Det hører med til historien,” sagde Britt Jensen, da sagen blev drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Den melding faldt Dansk Folkepartis gruppeformand Niels Spittau for brystet.

”Uanset om man kan lide puljer eller ej, kan vi i Dansk Folkeparti godt lide puljer som denne, hvor vi i Rødovre får udbetalt 7,2 millioner kroner fire år i træk. Vi kan være uenige om måden pengene er kommet på, men når vi har fået penge fra en pulje, er det vores opgave at få så meget ud af dem, som muligt. Længere er den ikke,” sagde Niels Spittau.

Borgmester Erik Nielsen (S) glædede sig over fordelingen af pengene fra ’værdighedsmilliarden’, men ser det som en gave, kommunen selv har betalt.

“Det er en uskik at tage penge ud af kommunerne af bagvejen, og så stille sig op på balkonen bagefter til folkets jubel og dele dem ud. At få en gave tilbage til jul, som man har fået taget den 1. december, er jo ikke en rigtig gave,” sagde borgmesteren.