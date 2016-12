Bybjerget trækker sig fra samarbejde

I mere end 20 år har Bybjerget og Kærene arbejdet sammen på tværs af boligafdelingerne med aktiviteter og inspiration til boligsocialt arbejde, men ikke længere.

Fra januar har Bybjerget trukket sig for i stedet selv at foretage aktiviteter for deres egne beboere.

Samarbejdet er ellers blevet rost til skyerne, ikke mindst for den præventive indsats i forhold til kriminalitet.

Tidligere har Bybjergets beboerformand, Peter Von der Fehr, udtalt, at de fleste af aktiviteterne fysisk har fundet sted på den anden side af Roskildevej, og man oplever, at Bybjergets beboere ikke bruger det i samme grad som tidligere.

“Derfor kan vi måske bruge vores beboeres penge bedre og mere nært, ved at lave vores egne ting,” sagde han dengang.

Fortsætter aktiviteter uden Bybjerget

På den anden side af Roskildevej ærgrer formand for AKB, Klaus Bentsen, sig over udmeldingen, som han alligevel har stor respekt for.

“Det er kedeligt, de ikke er med mere, men jeg vil i stedet fokusere på, at de har været med fra starten og vi sammen har løst en stor del af Rødovres udfordringer og startet en masse gode ting,” siger Klaus Bentsen og fortsætter:

“Det giver god mening, at de hellere vil lave noget for sig selv. Roskildevej er en hindring både fysisk og psykisk, så hvis beboerne synes, de kan få mere for pengene selv, så er det den rigtige beslutning.

Det bliver dog stadigvæk muligt at få en tur med

cykeldiligencen, blive biavler eller komme med på ferieture.

Fra januar 2017 har de fire tilbageværende boligafdelinger, AKB, Lejerbo 60, AAB og Lejerbo 331, nemlig underskrevet en ny 4-årig samarbejdsaftale indbyrdes med hinanden og med Rødovre Kommune, som også støtter de mange aktiviteter.

Det økonomiske tab ved, at Bybjerget har meldt sig ud, vil man dække over huslejen.

“Vi fortsætter med fuldstændig samme aktivitetsniveau som tidligere. Vi betaler bare selv lidt mere.”

“Det er småpenge i det store budget, men vi vil ikke skære ned på aktiviteterne, nu hvor de gode kræfter blomstrer så meget, som de gør,” understreger Klaus Bentsen.