Enlig Asperup scoring ikke nok til point i Gentofte

Gentofte Stars vs. Rødovre Mighty Bulls: 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)

04:38 1-0 Luis Blak Olsen (Christoffer Lindhøj og Jesse Jyrkkio)

32:24 2-0 Luis Blak Olsen (Marlo Mikael Koponen og Andre Stærmose Pison) PP1

43:51 2-1 Matthias Martini Asperup

59:55 3-1 Marko Virtala (Teemu Virtala)

Udvisningsminutter

14-18

Skud

42-19

Tilskuere

435

Med én scoring i hver periode sikrede Gentofte Stars sig tre point mod Rødovre Mighty Bulls.

For Rødovres vedkommende kom kun Matthias Asperup på måltavlen, og vi fangede den akrobatiske målscorer efter kampen.

”Vi kommer ikke så godt ud til første periode, men får en pep talk i pausen, og spiller en udmærket anden periode og en god tredje periode,” siger Matthias Asperup, der tror at den rette indstilling er helt afgørende for morgendagens returkamp i Rødovre Skøjte Arena.

”Spiller vi som i de to sidste perioder, så tager vi sejren i morgen.”

Med sejren adskiller 17 point Gentofte fra Rødovre i tabellen, men der spilles returkamp allerede i morgen klokken 19:00. Rødovres eneste mulighed for at komme i slutspillet synes at indhente Esbjerg Energy, der i dag hentede to point mod Herning, og nu er 10 point foran Rødovre.