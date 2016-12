Kanongod gave til Oplevelsescenteret

Så er der ’friske’ forsyninger til Artillerimagasinet på Vestvolden. Oplevelsescenter Vestvolden har lånt to kanoner af Tøjhusmuseet, der i det nye år kan ses i en udstilling i Artillerimagasinet.

De tonstunge kanoner rullede ind på Voldgaden den 15. december.

Den ene af de to kanoner er en lang 12 cm kanon af den type, der har stået på Hvissinge Batteri overfor Avartas baner. Den anden er en 19 cm mortér. Denne type er der bygget ammunitionsmagasiner til for enden af Fortvej under 1. verdenskrig. Det fortæller projektleder Niels Eriksen, der har arbejdet med Voldens historie i Artillerimagasinet i mere end ti år.

Hastesag

Alle kanonerne er udlånt fra Tøjhusmuseet, som nu er en del af Nationalmuseet. Nationalmuseet er i gang med en større omlægning af deres magasiner, hvor der skal flyttes adskillige kanoner og andre større genstande mellem forskellige magasiner. Det er et større puslespil, der skal gå op og pludselig var der to ledige kanoner til Artillerimagasinet på Vestvolden.

“Vi fik henvendelsen om, at de var kommet til ‘vores’ kanoner for ganske nylig, så pludselig gik det stærk. Heldigvis var forvaltningen og kollegaerne i Park og Natur lynhurtige til at give de nødvendige tilladelser til flytningen af de to kanoner, der vejer omkring tre tons hver,” fortæller Martin Jespersen, der er museumsleder i Ejbybunkeren. Når udstillingen i Artillerimagasinet er faldet på helt på plads, vil Oplevelsescenteret i løbet af foråret 2017 markere begivenheden. I dag drives Artillerimagasinet som café og udstillingshus af ansatte og ledige fra Rødovre Jobcenter.