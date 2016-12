Ejer: Meningsløs brand

Rødovre Lokal Nyt blev modtaget med åbne arme, da vi ankom til Peugeot Rødovre, der blev udsat for brand natten til onsdag morgen. Men ejer Bo Kjeldsmark, som straks bød lokalavisen ind til en snak, var tydeligvis rystet over branden, da han få timer forinden kunne se dele af sit livsværk gå op i røg.

”Det er meningsløst. Hvad har man ud af det her, ligesom alle de andre bilbrande. Hvad har man dog ud af det,” spørger han retorisk og pointerer hurtigt:

”Vi er fuldt funktionsdygtige både på salg og værksted, selvom der er en lille intern begrænsning på værkstedet.”

Ild i bil

Bo Kjeldsmark tøver en smule, men virker sikker i sin sag, når det gælder årsagen til selve branden.

”Arnestedet er en eller to biler, som der er sat ild til. Det er 99,9% sikkert, det er påsat,” konstaterer Bo Kjeldsmark. Han fortsætter:

”Alarmen er gået klokken 00.44, men det er vel sket lige omkring midnat. Fra alarmen går til branvæsenet er her, fra fire forskellige brandstationer, så gik der otte minutter,” siger ejer Bo Kjeldsmark, som selv var på arbejdet klokken 3 for at se på dele af sit livsværk gå op i røg.

”Gavlen mod vest er brændt, dele af vores varevognsværksted er brændt og så er der noget af vores udstyr, som skal erstattes. Desuden er det gået ud over en eller to af vores kundebiler, som er pesonbiler. Men skaderne er til at overskue,” mener Bo Kjeldsmark.