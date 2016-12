Kraftig brand på Islevdalvej

En brand hærgede i nat Bo Kjeldsmarks Automobiler på Islevdalvej. Politiet modtog meldingen om branden i den store Peugeot-forhandler klokken 00.44 og i flere timer kæmpede brandvæsenet med at få bugt med flammerne.

”Branden er formentlig startet i en bil der stod tæt på bygningen. Den brand spredte sig til bygningen og fik fat i tagkonstruktionen,” fortæller vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, Søren Uhre.

Branden udviklede i løbet af natten kraftig røg, men her til morgen er efterslukningsarbejdet overstået.

”Vores teknikere arbejder i øjeblikket på stedet med henblik på at finde brandårsagen,” siger Søren Uhre, der derfor ikke kan oplyse om branden er påsat.