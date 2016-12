Alle vil flytte til Rødovre

Priserne i hovedstadsområdet er ikke de eneste, der ligner hinanden på tværs af kommunegrænserne. Vallensbæk, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rødovre har nemlig mere tilfælles end blot at ligge i Storkøbenhavn.

De er også helt i top på listen over kommuner, hvor tilflytningsprocenten var højest sidste år.

Det viser en ny analyse fra Boligsiden.dk, der har sammenlignet boligpriserne med tal fra Danmarks Statistik over til- og fraflytninger i landets kommuner i 2015. I analysen gør særligt to kommuner sig bemærket.

Vokser med raketfart

Selvom kvadratmeterpriserne i Rødovre er vokset med raketfart de sidste par år, har det altså ikke afholdt folk fra at flytte til byen.

Tværtimod flyttede så mange danskere til vores aflange kommune, at Rødovre indtager femtepladsen på top 5-listen over højeste tilflytningsprocent.

”Vi ser tydeligt, at det særligt er kommuner omkring hovedstaden, der tiltrækker mange mennesker og dermed holder boligpriserne fast på et højt niveau.”

“Eksempelvis er Lyngby-Taarbæk uhyre eftertragtet, selvom priserne ligger helt i top. Faktisk er området så populært, at alle, der har købt og solgt deres hus mellem september 2009 og solgt igen maksimalt seks år senere, har gjort det med fortjeneste,” siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør i Boligsiden.dk.