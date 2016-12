Veninder i køkkenet

Normalt er det mere dansetrin end kogetider, der bliver tænkt over hjemme hos Line Østergaard, men de sidste mange måneder har skuespilleren og forfatteren skiftet de skrå brædder ud med smoothies og krydderier i det lækre køkken på Skærbækvej.

Her har hun, med en smule kulinarisk hjælp fra Patrick, der står bag succesen Yoburger, udviklet en kogebog, der er mere end bare gode opskrifter.

Det er en venindebog, der giver piger muligheden for at kombinere deres store madinteresse med veninder, hygge, pigestof og masser af gode tips.

”Til forskel fra så mange andre opskrifter er opskrifterne i Venindekogebogen bygget op omkring et tema, der passer til pigernes liv. Det kan være alt fra pyjamasaften til Holleywoodfest, og opskrifterne passer så både til tema og årstid. Det vigtigste er dog, at det er noget, man kan lave sammen med veninderne, uden voksne,” forklarer Line Østergaard, der med stor succes har testet opskrifterne i en skoleklasse.

”De var ret vilde med, at man kan gøre Veninde-kogebogen til sin helt egen, da der er en masse overladt til veninderne, såsom deres yndlingsopskrifter, oplevelser med mad og den slags,” siger hun og tilføjer:

”Det hele handler selvfølgelig om mad, men i virkeligheden handler det om den måde, vi er sammen på. Det er i køkkenet, man har de sjoveste og hyggeligste samtaler med hinanden, også hvis man er mellem 10 og 14 år,” siger Line, der også har fået opskrifter og gode tips fra YouTuberen Anni Jensen, der står bag #vielskermad med i bogen.

Tøsesnak og fællesskab

Instagrammeren Pernille Haubjerg er også med, og det understreger om noget, at det er de unge teenager og tweenagere, der er målgruppen.

”Der findes et hav af opskrifter, men ikke rigtig nogen til de her preteens. Jeg underviser i teater og kender dem ud og ind. Derfor ved jeg også, at mad og især måden man laver og anretter den på, er noget de går meget

mere op i, end deres forældre går og tror,” siger Line Østergaard, der har en ekstra mission med bogen.

”Den skal styrke fællesskabsfølelsen og tøsesnakken, så det ikke bare bliver træstammer og fastfood det hele.”

Venindekogebogen er udgivet af Politikens Forlag, og kan bestilles både på nettet og købes i boghandlen.