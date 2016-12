Marchér ind i det nye år

Står et lettere og mere aktivt liv øverst på din ønskeseddel for 2017, så er der rig mulighed for at kickstarte det med en frisk gåtur i Vestskoven søndag den 1. januar klokken 14, hvor Hjerteforeningen og Naturfredningsforeningen i Rødovre igen inviterer alle til at tage hul på den nye kalender med god samvittighed.

“Undervejs på ruten i skoven er der et morsomt bankospil. Spilleplader kan købes på Herstedøster Skole, inden turens start for 10 kroner stykket eller tre plader for 25 kroner,” siger Jann Larsen fra de to foreninger.

Alle kan være med. Der er ingen tilmelding, og man kan bare møde op med lyden af nytårets fyrværkeri og ‘Vær velkommen, Herrens år’ hængende i baghovedet.

”Efter turen er der rigtig mange af deltagerne, der sætter sig ind i skolens aula for at nyde en lille medbragt forfriskning i form af kaffe eller the og lidt hjemmebag – eller måske de sidste stykker af kransekagen,” tilføjer Jann Larsen.