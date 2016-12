Løbeklub prøver kræfter med søens 8-tal

Søen og Engen. Der findes ikke en motionist med respekt for sig selv, der ikke har prøvet kræfter med Rødovres mest populære løberute.

Turen rundt om Damhussøen og Damhusengen bliver også årets første tur i Rødovre Lokal Løb.

“Men vi løber den i 8-tal ligesom i de gode gamle dage,” siger avisens hurtigtsprintende journalist Christian Valsted.

Øl og løb

Rødovre Lokal Løb hedder den nye klub, og det er ikke bare opkaldt efter avisen, men også efter princippet om, at der er så mange ukendte og gode ruter, man kan løbe i kommunen, men den 6. januar, hvor kroppen skal igang igen, er vi altså gået old school på ruten.

Det er gratis at være med i Rødovre Lokal Løb, og der er forhandlet gode priser på øl hjem i Rødovres nye ølbar ‘Det gamle hundebad’, der både er start- og slutsted fredag den 6. januar, hvor vi mødes klokken 16.

Husk godt humør og løbesko. Du kan tilmelde dig på Facebook, så vennerne også kan se, at du er en af de aktive.