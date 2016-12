Lokale løber med tom torvebutik

Dansk Supermarked lukkede i sommer Døgnnetto på Damhustorvet og satte den 402 kvadratmeter store butik til salg for 3,5 millioner kroner. Nu er de store lokaler solgt, og det er lokale kendinge, der flytter ind.

Indehaveren af Copenhagen Floorball Center på Roskildevej, Christoffer Vitek, har købt lokalet og på sigt er planen, at lokalerne på Damhustorvet skal sælge floorballudstyr, men i første omgang er det

søster-virksomheden ’Cph Run Shop’ der flytter ind.

”Vi udvider vores løbebutik og vi er rigtig glade for, at vi er kommet tættere på Damhussøen, der, som vi ved, er flittigt brugt af løbere,” siger Christoffer Vitek, inden han fortæller, at butikken også vil blive et trykkeri.

”Vi laver alt i tryk på tekstiler og fremover vil det blive på Damhustorvet, at vi laver tryk på sportstøj og bandereklamer,” siger han.

Plads i kælderen

På et senere tidspunkt skal floorball-butikken flytte med ind på torvet, men hvornår det sker, ved indehaveren ikke.

”Vi har brug for mere

plads, og det får vi på Damhustorvet. Vi opbevarer mange bander til floor-

ballkampe og dem får vi nu langt bedre plads til. I det hele taget får vi gode lagerfaciliteter i kælderen under butikken,” siger Christoffer Vitek.

Løbebutikken forventes at åbne 1. maj 2017