Prinsen fra Vestegnen møder 2900- Happiness

Vi skifter lidt i mellem IKEA i Høje Taastrup og IKEA Gentofte. Det tager nogenlunde samme tid at køre, men det er to helt forskellige verdener. Ikke IKEA, men klientellet.

Det kan være et samt studie i etnologi. Når man er i Taastrup, kan man godt møde et ældre par med deres barn – hvorefter det viser sig at det ældre par IKKE er barnets forældre, men oldeforældre. Det omvendte gør sig gældende i Gentofte. Der kan man møde nogle bedsteforældre med deres barnebarn og så viser det sig, at det faktisk er barnets forældre.

Det sidstnævnte var tilfældet under mit besøg i IKEA, Gentofte. Manden vil jeg skyde til at være ca 70, kvinden midt 50 og datteren ca 10 år. Alle 3 klædt som man nu er klædt i Hellerup-Ghettoen.

Vi stod i kø få at købe mad og bagved os stod dette barn. Barnet – den noget gammelkloge af slagsen – spurgte om hun måtte få Ris á la mande til dessert. Hun udtalte det på mund-retdansk altså ”Risalamang”. Moren rettede med det samme datteren. Det hedder Ri’ A la manDDDE. Det er fransk. Risalamang er kun noget man kalder det ude på bøhlandet.

Datteren opponerede i mod dette og sagde at det var en dansk opfindelse – hvilket hun faktisk har ret i – men moren fortalte datteren at ”Hvor i alverden skulle man så kalde det noget på fransk, hvis det er dansk”. Faren brød ind og rettede konen, ved at oplyse, at han mente at datteren havde ret.

Datteren opgav Ris A la mande og spurgte om hun måtte få hvidløgsbrød i stedet for. Faren blev noget bestyrtet over datterens ønske: ”Hvorfor i al verden skal du have hvidløgsbrød? Det er ikke andet end fedt og hvidt brød. Det er møg-usundt.”

Lige der kom jeg til at kigge på moren. Hendes hud var læderagtig af for meget solarie og hun var i stedet gået over til selvbruner. Hendes overlæbe var så fyldte med botox, at de var sprængnings-

truede og ville kunne gøre en hver and i Damhussøen misundelig over så overdimensioneret et næb.

Jeg begyndte at suge luft ind, for lige at sætte proportioner på det hvad der var mest usundt: Fjæs med botox og solarie eller hvidt brød med hvidløg. Men jeg mærkede – endnu engang – min kones forstående aende hånd mod min kind og et blik der sagde ”Bare lade det ligge”.

Hvis dette var sket i IKEA i Taastrup havde det været anderledes. Hvis barnet havde bedt om Ris á la mande – var hun blevet rettet af moren – og papfar (nr. 4) som begge var på facebook: ”Hva’ snakker du om, snotunge. Det hedder sgu da Risalamang – du kan få et hvidsløgsbrød og en cola – og så holder du din kæft, ellers er der ingen julegaver men en røvfuld til dig, din snopperøv”.

Nå, men sådan er vi jo så forskellige, bortset fra at vi alle kommer i IKEA!